Вернуть отопление в Волчанск, где в воскресенье поврежден газопровод, до зимы невозможно – ОВА

По его словам, вернуть газоснабжение в многоквартирные и частные домовладения удается гораздо медленнее. На сегодня оно восстановлено в 18 тыс. семей, а это только четверть пользователей.
Синегубов отметил, что 23 октября в Волчанске в результате обстрела оккупантами поврежден магистральный газопровод. Поставка топлива остановлена во всем районе, скорее всего, восстановить до зимы ее будет невозможно, потому что газ на этом участке шел транзитом через территорию РФ.
"Поэтому будем там совмещать эвакуацию с тем, чтоб в частные домовладения Волчанской общины обеспечить дрова или другие средства отопления", – сказал глава ОВА.
Он рассказал, что один из самых пострадавших деоккупированных городов области, Изюм, потерял большую часть отопительной системы. Из 24 теплопунктов 18 разрушены, сообщил Синегубов.
Он добавил, что работы энергетиков по восстановлению сети происходят только после разминирования, которое тоже занимает время.
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.
В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. В Харьковской области Вооруженные силы Украины по состоянию на 21 октября деоккупировали 551 населенный пункт, сообщили в Офисе президента.
Харьков и Харьковская область подвергаются ракетным и артиллерийским ударам оккупантов с первого дня полномасштабной войны.