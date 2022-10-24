Вернуть отопление в Волчанск, где в воскресенье поврежден газопровод, до зимы невозможно – ОВА

Восстановление отопления в многоквартирных и частных домах происходит гораздо медленнее, чем элетроснабжения – Синегубов Фото: ЕРА

По его словам, вернуть газоснабжение в многоквартирные и частные домовладения удается гораздо медленнее. На сегодня оно восстановлено в 18 тыс. семей, а это только четверть пользователей.

Синегубов отметил, что 23 октября в Волчанске в результате обстрела оккупантами поврежден магистральный газопровод. Поставка топлива остановлена во всем районе, скорее всего, восстановить до зимы ее будет невозможно, потому что газ на этом участке шел транзитом через территорию РФ.

"Поэтому будем там совмещать эвакуацию с тем, чтоб в частные домовладения Волчанской общины обеспечить дрова или другие средства отопления", – сказал глава ОВА.

Он рассказал, что один из самых пострадавших деоккупированных городов области, Изюм, потерял большую часть отопительной системы. Из 24 теплопунктов 18 разрушены, сообщил Синегубов.

Он добавил, что работы энергетиков по восстановлению сети происходят только после разминирования, которое тоже занимает время.