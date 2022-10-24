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"Ощущение провала в России все сильнее". Обращение Зеленского по итогам восьми месяцев вторжения РФ. Видео

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Зеленский: Сейчас, 24 октября, нет уже такого российского чиновника и пропагандиста, который бы не понимал, куда все это для них движется. Ощущение провала в России все сильнее
Зеленский: Сейчас, 24 октября, нет уже такого российского чиновника и пропагандиста, который бы не понимал, куда все это для них движется. Ощущение провала в России все сильнее
Фото: president.gov.ua

Украинцы отстояли независимость своего государства, но путь к победе еще предстоит пройти и он сложный. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил 24 октября в своем обращении по итогам восьми месяцев полномасштабного вторжения России.

Текст обращения приводит сайт главы государства. 

"Мы отстояли независимость нашего государства, и России этого уже не изменить. Шаг за шагом освобождаем украинскую землю. Сейчас звучат Донбасс, Харьковская, Херсонская области. Но будут звучать и Запорожская область, и Крым. Придет время – и вся Украина будет свободной. Украина ломает так называемую вторую армию мира, и отныне Россия будет только просительницей. Что-то там выпрашивает в Иране, что-то пытается выжать из западных государств, придумывая разную ерунду об Украине, запугивая, обманывая... Никогда больше Россия не будет субъектом, который может что-то кому-то диктовать", – заявил Зеленский. 

У России больше нет потенциала, "чтобы диктовать", и мир видит это, сказал президент. 

"Российский потенциал тратится сейчас на это безумие – на войну против нашего государства и всего свободного мира. Было газовое влияние – нет. Было военное влияние – испарится. Был политический вес – теперь постоянно увеличивающаяся изоляция. Были идеологические амбиции – теперь только отвращение. И это очень важное изменение конфигурации в нашей части Евразии: чем больше своего потенциала Россия потеряет сейчас, тем больше реальной свободы получат все народы и рядом с Россией, и в ее пределах. Украина – в первую очередь", – добавил Зеленский. 

Он отметил, что 24 февраля в Кремле о таких изменениях "и подумать не могли, хотя стоило". 

"Сейчас, 24 октября, нет уже такого российского чиновника и пропагандиста, который бы не понимал, куда все это для них движется. Они давно начали воспоминать 1917 год. Ощущение провала в России все сильнее. Но осознавая все это, мы не имеем права расслабляться. Нам еще предстоит пройти путь к украинской победе. Это трудный путь", – подчеркнул президент Украины. 

Впереди, как отметил Зеленский, самая сложная зима в истории Украины

"Нам нужно пройти эту зиму. Сделать необходимую часть работы осенью, зимой и весной, чтобы иметь необходимые для государства результаты. Удержать максимальную мобилизованность наших партнеров ради борьбы за свободу и не позволить нашему общему врагу расколоть глобальную продемократическую коалицию. Этим мы и занимаемся, мы все: украинцы, европейцы, все люди мира, которые ценят свободу", – резюмировал он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

ВИДЕО
Видео: Офіс Президента України / YouTube
Контекст:

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о вторжении в Украину. Изначально, по данным СБУ, он рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.

В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление в южных и восточных регионах. Освобождены тысячи квадратных километров территории Украины. Продвижение ВСУ продолжается.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Крым, Донбасс, Херсонская область, Запорожская область, независимость, Владимир Зеленский, война России против Украины, деоккупация, контрнаступление
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