Геннадий Гудков: В случае военного поражения Путина либо свои замочат, либо чужие

"Как вам кажется, о чем сейчас думает Путин? Вот о чем бы на его месте думали вы?" – спросил политика Гордон.
"Я бы никогда на его месте не оказался. (смеется). Ну хорошо, гипотетическая ситуация. Я бы думал сейчас, что же может произойти в мире, что поможет мне выскочить из угла этого, где я нахожусь в безвыходной ситуации. А безвыходная ситуация заключается в том, что в случае поражения военного либо свои замочат, либо чужие. То есть я должен буду либо ядерное оружие применить: это верный исход, – либо, проиграв войну, меня свои замочат за то, что я, так сказать, вверг их в войну и лишил многих благ", – предположил Гудков.
По его мнению, все, что сейчас делает российский лидер, в том числе проводя мобилизацию и бросая в бой "пушечное мясо", – это попытка выиграть время.
"Волыну тянет. Я извиняюсь за простоту языка. Потому что он думает, что в этот момент: когда он тянет волыну, когда он тянет время, рассчитывая, что война затянется на неопределенно долгое время за счет, там, сотен тысяч мобилизованных, – он полагает, что могут произойти в мире какие-то неожиданные события, которые позволят ему выскочить из этого угла", – допустил Гудков.
Политолог предположил, что Путин с надеждой ожидает событий наподобие "грубо говоря, революции в Америке, краха Европейского Союза".
"Какая-нибудь великая депрессия а-ля, там, 29-33-й годы прошлого столетия, что-нибудь еще. Там – я не знаю, – приход к власти каких-нибудь, там, лоялистов для него. Мне кажется, он сейчас молит Господа Бога, чтобы что-то подобное произошло. У меня такое впечатление складывается. Не знаю уж, насколько оно верное, но мне кажется, что здесь может это быть на его месте. У него нет выхода", – сказал политолог.
Он добавил. что не видит для Путина ни одного хорошего выхода из сложившейся ситуации.
"Я давно сказал, что он выбирает между очень плохим и очень-очень плохим. И вот какой он вариант выберет, я уж не знаю", – подытожил Гудков.
Гудков: Иран явно нарывается на санкции, поставляя оружие России. Будем надеяться, что у них мозгов хватит не усугублять ситуацию. Полный текст интервью
Путин занимает должность президента с 2000 года с перерывом в 2008–2012 годах, когда он был главой правительства. В 2020 году Госдума РФ поддержала поправку об обнулении президентских сроков Путина, что позволит ему остаться у власти после 2024 года, когда заканчивается его четвертый президентский срок. Таким образом, он сможет занимать должность президента до 2036 года, когда ему исполнится 84 года.
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