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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Геннадий Гудков: В случае военного поражения Путина либо свои замочат, либо чужие

 
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Путин загнал себя в такую ситуацию, что теперь выбирает "между очень плохим и очень-очень плохим", считает Гудков
Путин загнал себя в такую ситуацию, что теперь выбирает "между очень плохим и очень-очень плохим", считает Гудков
Фото: EPA

Президент РФ Владимир Путин не видит приемлемого для себя выхода из войны в Украине и поэтому затягивает ее в надежде на какие-нибудь "неожиданные события", которые могут поменять геополитическую ситуацию в его пользу. Такое мнение российский оппозиционный политик, полковник ФСБ России в отставке Геннадий Гудков выразил в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

"Как вам кажется, о чем сейчас думает Путин? Вот о чем бы на его месте думали вы?" – спросил политика Гордон.

"Я бы никогда на его месте не оказался. (смеется). Ну хорошо, гипотетическая ситуация. Я бы думал сейчас, что же может произойти в мире, что поможет мне выскочить из угла этого, где я нахожусь в безвыходной ситуации. А безвыходная ситуация заключается в том, что в случае поражения военного либо свои замочат, либо чужие. То есть я должен буду либо ядерное оружие применить: это верный исход, – либо, проиграв войну, меня свои замочат за то, что я, так сказать, вверг их в войну и лишил многих благ", – предположил Гудков.

По его мнению, все, что сейчас делает российский лидер, в том числе проводя мобилизацию и бросая в бой "пушечное мясо", – это попытка выиграть время.

"Волыну тянет. Я извиняюсь за простоту языка. Потому что он думает, что в этот момент: когда он тянет волыну, когда он тянет время, рассчитывая, что война затянется на неопределенно долгое время за счет, там, сотен тысяч мобилизованных, – он полагает, что могут произойти в мире какие-то неожиданные события, которые позволят ему выскочить из этого угла", – допустил Гудков.

Политолог предположил, что Путин с надеждой ожидает событий наподобие "грубо говоря, революции в Америке, краха Европейского Союза".

"Какая-нибудь великая депрессия а-ля, там, 29-33-й годы прошлого столетия, что-нибудь еще. Там – я не знаю, – приход к власти каких-нибудь, там, лоялистов для него. Мне кажется, он сейчас молит Господа Бога, чтобы что-то подобное произошло. У меня такое впечатление складывается. Не знаю уж, насколько оно верное, но мне кажется, что здесь может это быть на его месте. У него нет выхода", – сказал политолог.

Он добавил. что не видит для Путина ни одного хорошего выхода из сложившейся ситуации.

"Я давно сказал, что он выбирает между очень плохим и очень-очень плохим. И вот какой он вариант выберет, я уж не знаю", – подытожил Гудков.

Гудков: Иран явно нарывается на санкции, поставляя оружие России. Будем надеяться, что у них мозгов хватит не усугублять ситуацию. Полный текст интервью

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Путин занимает должность президента с 2000 года с перерывом в 2008–2012 годах, когда он был главой правительства. В 2020 году Госдума РФ поддержала поправку об обнулении президентских сроков Путина, что позволит ему остаться у власти после 2024 года, когда заканчивается его четвертый президентский срок. Таким образом, он сможет занимать должность президента до 2036 года, когда ему исполнится 84 года.

При президентстве Путина Россия сначала оккупировала в 2014 году Крым и начала вооруженную агрессию против Украины на Донбассе, а потом 24 февраля 2022 года начала полномасштабное вторжение. Путин называет войну "спецоперацией", цель которой – "демилитаризация" и "денацификация" Украины.

По мнению российской журналистки Юлии Латыниной, Путин может столкнуться с перспективой угроз для своей власти в России на фоне неудачно складывающегося вторжения в Украину.

Получивший украинское гражданство российский публицист и телеведущий Александр Невзоров убежден, что окружение Путина ищет возможности с ним расправиться, "но это очень непросто".

По оценке советника главы МВД Украины Антона Геращенко, поражения российской армии в Украине влияют на ситуацию в РФ и система управления, которую построил Путин, рушится. Он считает, что есть четыре варианта, как сложится будущее Путина. В том числе Геращенко не исключает, что главу Кремля "растерзает толпа после переворота".

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ему безразлична судьба Путина после победы Украины.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Владимир Путин, Дмитрий Гордон, Украина, ядерное оружие, Кремль, ФСБ, угрозы, армия РФ, политика, отставка, Геннадий Гудков, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, власть, ядерный удар, российские оккупанты
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