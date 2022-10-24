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Геннадий Гудков: Лукашенко вступит в войну с Украиной, только когда к виску приставят пистолет. Он прекрасно понимает, что Путин ее проиграл

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В СНБО сообщали, что Путин ежедневно оказывает давление на Лукашенко (на фото), чтобы тот начал вооруженную агрессию против Украины со стороны Беларуси
В СНБО сообщали, что Путин ежедневно оказывает давление на Лукашенко (на фото), чтобы тот начал вооруженную агрессию против Украины со стороны Беларуси
Фото: president.gov.by

Считающий себя президентом Беларуси Александр Лукашенко осознает, что президент России Владимир Путин проиграл войну против Украины, поэтому пытается избежать участия в ней белорусской армии. Об этом в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону заявил российский оппозиционный политик, полковник ФСБ России в отставке Геннадий Гудков.

"Если Путин сам себя загнал в угол, то Лукашенко сейчас напоминает крысу, которую загнали в угол. И ему там очень тяжело, потому что поле для маневра у него постоянно сокращается. Я не думаю, что Лукашенко верит в Путина. Я думаю, что он прекрасно понимает, что Путин войну проиграл. Он не идиот. Он понимает, что его власть покоится только на штыках силовиков. И если он этих силовиков бросит на пушечное мясо – как бы они его не свергли сами или помогли ему лишиться этой должности. С другой стороны, Путин его поддавливает. Денег нет, а Путин дает ему деньги, чтобы он кормил силовиков", – отметил Гудков.

По его словам, если Путин перестанет давать деньги, белорусские силовики прекратят защищать Лукашенко и свергнут его.

"Значит, бросит силовиков в бой – силовики обидятся и тоже его могут свергнуть. Поэтому у него ситуация очень хреновая. Но я лично думаю, что он будет до последнего изображать лояльность Путину. Он уже 20 лет ему все обещает и ничего не делает. Он будет использовать эту тактику до конца, пока ему к виску не приставят пистолет и скажут: "Либо мы тебя сейчас грохнем, либо ты вступаешь в войну". Тогда он вступит в войну. [Президент Казахстана Касым-Жомарт] Токаев уже всем объяснил, что Путин – лузер, что он проиграл и с ним не нужно выстраивать никаких отношений. У Токаева своих проблем хватает в Казахстане, но он всем объяснил, что Путин войну проиграл", – подчеркнул Гудков.

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, в том числе из Беларуси, хотя за несколько дней до этого министр обороны Беларуси заверял украинского коллегу, что угроз Украине со стороны Беларуси нет. В начале апреля северные регионы Украины были освобождены от российских оккупантов. После этого с территории Беларуси оккупанты запускали по украинским объектам ракеты и дроны-камикадзе.

Совету нацбезопасности и обороны Украины известно, что Путин ежедневно оказывает давление на находящегося в Беларуси при власти с 1994 года Лукашенко, чтобы тот начал вооруженную агрессию против Украины со стороны Беларуси.

4 октября Лукашенко прямо признал, что Беларусь принимает участие в войне России против Украины. 10 октября он заявил, что договорился с Путиным о развертывании "совместной региональной группировки войск" из-за якобы высокого уровня угроз "на западных границах Союзного государства". Развертывание, по словам Лукашенко, началось 8 октября. Помощник министра обороны Беларуси по международному военному сотрудничеству Валерий Ревенко заявил, что в страну прибудет около 9 тыс. российских военных.

11 октября Лукашенко объявил в Беларуси проверку боеготовности вооруженных сил. По данным белорусского издания "Наша Ніва", под прикрытием этой проверки будет проводиться скрытая мобилизация.

По данным американского Института исследования войны (ISW) на 20 октября, вероятность наступления оккупантов с территории Беларуси остается низкой.

24 октября в минобороны Беларуси заявили, что их военные возвращаются в места постоянной дислокации после того, как "успешно усилили границу".

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Владимир Путин, Беларусь, Александр Лукашенко, военные, Геннадий Гудков, война России против Украины
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