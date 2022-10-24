Геннадий Гудков: Лукашенко вступит в войну с Украиной, только когда к виску приставят пистолет. Он прекрасно понимает, что Путин ее проиграл

В СНБО сообщали, что Путин ежедневно оказывает давление на Лукашенко (на фото), чтобы тот начал вооруженную агрессию против Украины со стороны Беларуси Фото: president.gov.by

"Если Путин сам себя загнал в угол, то Лукашенко сейчас напоминает крысу, которую загнали в угол. И ему там очень тяжело, потому что поле для маневра у него постоянно сокращается. Я не думаю, что Лукашенко верит в Путина. Я думаю, что он прекрасно понимает, что Путин войну проиграл. Он не идиот. Он понимает, что его власть покоится только на штыках силовиков. И если он этих силовиков бросит на пушечное мясо – как бы они его не свергли сами или помогли ему лишиться этой должности. С другой стороны, Путин его поддавливает. Денег нет, а Путин дает ему деньги, чтобы он кормил силовиков", – отметил Гудков.

По его словам, если Путин перестанет давать деньги, белорусские силовики прекратят защищать Лукашенко и свергнут его.

"Значит, бросит силовиков в бой – силовики обидятся и тоже его могут свергнуть. Поэтому у него ситуация очень хреновая. Но я лично думаю, что он будет до последнего изображать лояльность Путину. Он уже 20 лет ему все обещает и ничего не делает. Он будет использовать эту тактику до конца, пока ему к виску не приставят пистолет и скажут: "Либо мы тебя сейчас грохнем, либо ты вступаешь в войну". Тогда он вступит в войну. [Президент Казахстана Касым-Жомарт] Токаев уже всем объяснил, что Путин – лузер, что он проиграл и с ним не нужно выстраивать никаких отношений. У Токаева своих проблем хватает в Казахстане, но он всем объяснил, что Путин войну проиграл", – подчеркнул Гудков.

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