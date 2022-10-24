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В минобороны Беларуси заявили, что их военные возвращаются в места постоянной дислокации после того, как "успешно усилили границу"

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11 октября Лукашенко объявил в Беларуси проверку боеготовности вооруженных сил
11 октября Лукашенко объявил в Беларуси проверку боеготовности вооруженных сил
Фото: Министерство обороны Республики Беларусь / Telegram

Министерство обороны Беларуси 24 октября сообщило в Telegram об отводе своих военных от государственной границы.

"Белорусские военнослужащие, успешно выполнившие задачи по усилению участков государственной границы, возвращаются в пункт постоянной дислокации. Гвардейцев встретили представители командования воинской части, а также родные и близкие", – говорится в сообщении.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

21 октября Генштаб ВСУ сообщал, что в двух районах Беларуси возле границы с Украиной запретили любую видеосъемку.

Контекст:

24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, в том числе из Беларуси, хотя за несколько дней до этого министр обороны Беларуси заверял украинского коллегу, что угроз Украине со стороны Беларуси нет. В начале апреля северные регионы Украины были освобождены от российских оккупантов. После этого с территории Беларуси оккупанты запускали по украинским объектам ракеты и дроны-камикадзе.

Совету нацбезопасности и обороны Украины известно, что президент РФ Владимир Путин ежедневно оказывает давление на находящегося в Беларуси при власти с 1994 года Александра Лукашенко, чтобы тот начал вооруженную агрессию против Украины со стороны Беларуси.

4 октября Лукашенко прямо признал, что Беларусь принимает участие в войне России против Украины. 10 октября он заявил, что договорился с Путиным о развертывании "совместной региональной группировки войск" из-за якобы высокого уровня угроз "на западных границах Союзного государства". Развертывание, по словам Лукашенко, началось 8 октября. Помощник министра обороны Беларуси по международному военному сотрудничеству Валерий Ревенко заявил, что в страну прибудет около 9 тыс. российских военных.

11 октября Лукашенко объявил в Беларуси проверку боеготовности вооруженных сил. По данным белорусского издания "Наша Ніва", под прикрытием этой проверки будет проводиться скрытая мобилизация.

По данным американского Института исследования войны (ISW) на 20 октября, вероятность наступления оккупантов с территории Беларуси остается низкой.

Теги: Россия, Украина, Беларусь, военные, граница, ВСУ, война России против Украины
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