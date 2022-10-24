В минобороны Беларуси заявили, что их военные возвращаются в места постоянной дислокации после того, как "успешно усилили границу"

"Белорусские военнослужащие, успешно выполнившие задачи по усилению участков государственной границы, возвращаются в пункт постоянной дислокации. Гвардейцев встретили представители командования воинской части, а также родные и близкие", – говорится в сообщении.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

21 октября Генштаб ВСУ сообщал, что в двух районах Беларуси возле границы с Украиной запретили любую видеосъемку.