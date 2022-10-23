Фейгин: Если Лукашенко второй раз пустит российскую армию на Киев через свою границу, в его резиденцию может прилететь ракета или дрон

"Путин уламывает Лукашенко, чтобы в этом поучаствовать. В этом у меня сомнений нет. Это видно по его противоречивым заявлениям. Один день так, другой – так. Вы же с ним встречались – понимаете, как он себя ведет. Вам он вообще антипутинское интервью дал за несколько дней до... То есть мы понимаем, что это за человек. Он будет до последнего выворачиваться, до последнего избегать непосредственного участия в кампании, в походе на Киев", – сказал юрист.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Фейгин предполагает, что "Путин может решиться на атаку снова на Киевскую область" со стороны Беларуси.

"Вопрос места Лукашенко. Даже если армия Беларуси не будет участвовать в этом походе, это уже с рук не сойдет. Дважды пустить, значит... И Бучей закончилось, и Бородянкой. Позволить еще раз нечто даже отдаленно подобное – ракеты и дроны могут прилететь и в резиденцию Лукашенко, я думаю. С чего бы тогда оставаться в стороне Польше, Литве? Ведь войска направляются именно в Беларусь", – объяснил юрист.

Он считает, что Лукашенко опасается последствий за участие во вторжении в Украину.

"Ему выгоднее сейчас сказать: "У меня иностранные войска, российские. Я пытался. То, что касается белорусских соединений, – они не участвуют". Кого устроит это объяснение? По-моему, никого", – отметил Фейгин.

Фейгин: Зачем вы едете на эту войну? Почему вы ничего не делаете? Опомнитесь. Вы сдохнете, как собаки. Читайте полную версию интервью

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