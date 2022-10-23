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Фейгин: Если Лукашенко второй раз пустит российскую армию на Киев через свою границу, в его резиденцию может прилететь ракета или дрон

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Лукашенко (на фото) опасается последствий за возможное участие во вторжении в Украину, считает Фейгин
Лукашенко (на фото) опасается последствий за возможное участие во вторжении в Украину, считает Фейгин
Фото: ЕРА

Президент России Владимир Путин "уламывает" находящегося при власти в Беларуси с 1994 года Александра Лукашенко отправить белорусские войска на войну против Украины. Такое мнение российский юрист, блогер Марк Фейгин выразил в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

"Путин уламывает Лукашенко, чтобы в этом поучаствовать. В этом у меня сомнений нет. Это видно по его противоречивым заявлениям. Один день так, другой – так. Вы же с ним встречались – понимаете, как он себя ведет. Вам он вообще антипутинское интервью дал за несколько дней до... То есть мы понимаем, что это за человек. Он будет до последнего выворачиваться, до последнего избегать непосредственного участия в кампании, в походе на Киев", – сказал юрист.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Фейгин предполагает, что "Путин может решиться на атаку снова на Киевскую область" со стороны Беларуси.

"Вопрос места Лукашенко. Даже если армия Беларуси не будет участвовать в этом походе, это уже с рук не сойдет. Дважды пустить, значит... И Бучей закончилось, и Бородянкой. Позволить еще раз нечто даже отдаленно подобное – ракеты и дроны могут прилететь и в резиденцию Лукашенко, я думаю. С чего бы тогда оставаться в стороне Польше, Литве? Ведь войска направляются именно в Беларусь", – объяснил юрист.

Он считает, что Лукашенко опасается последствий за участие во вторжении в Украину.

"Ему выгоднее сейчас сказать: "У меня иностранные войска, российские. Я пытался. То, что касается белорусских соединений, – они не участвуют". Кого устроит это объяснение? По-моему, никого", – отметил Фейгин.

Фейгин: Зачем вы едете на эту войну? Почему вы ничего не делаете? Опомнитесь. Вы сдохнете, как собаки. Читайте полную версию интервью

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Контекст:

24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, в том числе из Беларуси, хотя за несколько дней до этого министр обороны Беларуси заверял украинского коллегу, что угроз Украине со стороны Беларуси нет. В начале апреля северные регионы Украины были освобождены от российских оккупантов. После этого с территории Беларуси оккупанты запускали по украинским объектам ракеты и дроны-камикадзе.

Совету нацбезопасности и обороны Украины известно, что Путин ежедневно оказывает давление на Лукашенко, чтобы тот начал вооруженную агрессию против Украины со стороны Беларуси.

4 октября Лукашенко прямо признал, что Беларусь принимает участие в войне России против Украины. 10 октября он заявил, что договорился с Путиным о развертывании "совместной региональной группировки войск" из-за якобы высокого уровня угроз "на западных границах Союзного государства". Развертывание, по словам Лукашенко, началось 8 октября. Помощник министра обороны Беларуси по международному военному сотрудничеству Валерий Ревенко заявил, что в страну прибудет около 9 тыс. российских военных.

11 октября Лукашенко объявил в Беларуси проверку боеготовности вооруженных сил. По данным белорусского издания "Наша Ніва", под прикрытием этой проверки будет проводиться скрытая мобилизация.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Владимир Путин, Беларусь, Александр Лукашенко, армия, война, военные, Марк Фейгин, вторжение, резиденции, война России против Украины, блогер
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