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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Фейгин: Следующее лето, думаю, будет финальной точкой в войне. Путин балансирует на грани опасности ожидания чего-то внутри России – от мобилизованных или от своего окружения

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Фейгин о России: Нельзя выиграть у всего мира. Это невозможно
Фейгин о России: Нельзя выиграть у всего мира. Это невозможно
Скриншот: ТСН / YouTube

Война в Украине должна закончиться в следующем году, считает российский юрист, блогер Марк Фейгин. Об этом он сказал в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

"Я свой осторожный прогноз выскажу. Я не люблю прогнозов, но война в следующем году должна закончиться. Почему? Потому что, в принципе, она уже за эти восемь месяцев исчерпала потенциал и ресурс долговременной войны", – заявил Фейгин.

По его мнению, президент РФ Владимир Путин "уже израсходовал предпоследний ресурс – мобилизацию" – он может набрать еще больше людей, но, сколько бы ни было человек в российской армии, "они не могут выиграть у настоящих технологий и железа, которые предоставляет Украине Запад".

"Пусть недостаточно, пусть некоторых видов нет, но все равно это победить невозможно. То есть невозможно дойти сейчас от прижатого к Днепру Херсона снова до Киева. Это невозможно. И от севера невозможно уже пройти. Потому что это будет кровавое месиво. Понимаете? Из мяса, костей и крови", – считает Фейгин.

Он отметил, что Путин все равно может продолжать войну, но это "исчерпаемый ресурс".

"Потому что – видите как – Путин же все равно балансирует на грани опасности ожидания: а вдруг что внутри самой России? Будь то от мобилизованного народа, будь то от своего же окружения. Учитывая, что это долго все уже длится, что-то произойдет непредсказуемое и очень опасное для него самого. Он же боится этой перспективы. Даже если ее нет. От народа – какая она, там, перспектива? Мы видим феномен того, что люди слишком долготерпимы. А вот что касается окружения, тут все равно все это остается открытым", – отметил юрист.

Он также напомнил, что Путин, по его собственному мнению, воюет "со всем миром" – не только с Украиной, но и с коллективным Западом.

"А можно ли выиграть у всего мира?.. А нельзя выиграть у всего мира. Это невозможно. Ни твой потенциал экономический, военный, интеллектуальный тоже – мы видим, что из себя российские генералы представляют, – он не позволяет этого сделать. Поэтому вот, наверное, ровно до лета как раз этого и хватит. А дальше уже непонятно. Ну только мотыгами воевать", – заявил Фейгин.

Он согласился с оценкой главы военной разведки Украины Кирилла Буданова, согласно которой весной 2023 года украинская армия войдет на территорию Крыма и к лету война завершится.

"Считаю, что, действительно, следующий год будет решающим. Мог бы быть и этот, но уже времени не остается: начинается зима. И тут могут быть известные в связи с этим сложности для ведения боевых действий. Но в принципе, я думаю, что следующее лето будет финальной точкой", – резюмировал Фейгин.

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении в Украину под видом "демилитаризации" и "денацификации" Украины. Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.

Под временной российской оккупацией сейчас находится часть Херсонской, Николаевской, Запорожской, Донецкой, Луганской и Харьковской областей, а также Автономная Республика Крым (с 2014 года).

Буданов прогнозировал, что в августе наступит переломный момент в войне с Россией и уже в обозримом будущем Украина восстановит контроль над своими территориями. В интервью "Украинской правде" в конце мая он заявлял, что активная фаза боевых действий должна пойти на спад до конца года, так как "ресурсов в России для ведения нормальной войны существует на 12 месяцев".

Секретарь СНБО Алексей Данилов 5 июля заявил, что война "не будет короткой с учетом того, что враг не снимает своих задач".

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак сказал, что для Украины важно завершить активную фазу войны до конца осени.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Владимир Путин, мобилизация, Марк Фейгин, прогноз, война России против Украины, Кирилл Буданов
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