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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Фейгин: Россияне лишены эмпатии не только по отношению к украинцам, но и к своим согражданам. Они не думают, что в том же Белгороде люди тоже могут остаться без тепла и погибнуть

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Фейгин о россиянах: Нет никакой эмпатии. "А какая нам разница? Мы во Владивостоке. Нам же не забомбят"
Фейгин о россиянах: Нет никакой эмпатии. "А какая нам разница? Мы во Владивостоке. Нам же не забомбят"
Фото: Mark Feygin / Facebook

Россияне лишены ощущения чужой боли, причем по отношению не только к украинцам, но и к своим, считает российский юрист, блогер Марк Фейгин. Об этом он сказал в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

Так, Гордон спросил, "чешут ли репы россияне хоть как-то" в связи с инцидентом в Ейске Краснодарского края России, где в результате падения истребителя Су-34 с боекомплектом погибло 13 человек, и понимают ли, что в этом также виноваты власти РФ, начавшие войну. 

По словам Фейгина, россияне реагируют на эмоциональном уровне, но не думают о том, почему возникла эта ситуация, и о том, что этот самолет летел бомбить Украину. 

"У них какая-то заглушка – понимаете? – стоит. Оно никуда не идет дальше... Они до конца всего этого не понимают и всего этого не примеряют на себя. Ведь действительно очень важно: нет никакой эмпатии. Это очень важно. То есть человек во Владивостоке – он же не думает, что в том же Белгороде люди тоже могут остаться и без тепла, и погибнуть, а в Ейске могут улететь на тот свет от упавшего самолета... Нет этого вообще", – сказал блогер.

Он упомянул приграничные российские города Белгород, Курск, Шебекино Белгородской области, где уже неоднократно горела подстанция, и заявил, что жители других городов считают: "А какая нам разница? Мы во Владивостоке. Нам же не забомбят".

"И вот этого нет ощущения: коллективности. При том, что вот тут часто говорят, что субстанция именно коллективная, что народ – как единое целое, но вот, честно говоря, с этой точки зрения – они же не сочувствуют. Да убили – и убили, там, 14 человек, 100 человек, миллион человек. Абсолютно лишенные этого ощущения чужой боли напрочь. Не то что чужих по отношению к украинцам, но и, собственно, к своим тоже", – резюмировал Фейгин.

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

После полномасштабного вторжения в Украину Россия использует свои прилегающие к Украине регионы для поддержки своих оккупационных войск, а также для лечения раненых, накопления боеприпасов и других задач.

С территории Белгородской обрасти регулярно обстреливают соседнюю Харьковскую область и сам Харьков. Власти Белгородской области неоднократно заявляли о том, что приграничные районы якобы обстреливаются со стороны Украины.

В приграничных с Украиной районах России ухудшилось морально-психологическое состояние населения, заявил 16 октября Генштаб ВСУ.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, самолет, авиакатастрофа, Белгород, Марк Фейгин, Курск, Белгородская область, эмпатия
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