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В Белгородской области РФ после взрывов начался сильный пожар – соцсети

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В российском Шебекино горит подстанция
В российском Шебекино горит подстанция
Фото: Жесть Белгород / Telegram

В Белгородской области России 21 октября начался сильный пожар, а перед этим были слышны взрывы. Об этом сообщает местный Telegram-канал "Жесть Белгород".

Уточняется, что пожар начался в городе Шебекино. Канал опубликовал фото, на котором виден густой черный дым.

Канал "БелПлюс" опубликовал видео, на котором слышны взрывы.

Канал "Белгородский осведомитель" пишет, что горит электроподстанция, часть города осталась без света.

Контекст:

С территории Белгородской обрасти регулярно обстреливают соседнюю Харьковскую область и сам Харьков.

Власти Белгородской области неоднократно заявляли о том, что приграничные районы якобы обстреливаются со стороны Украины.

В Шебекино 11 октября горела электрическая подстанция.

Теги: Россия, пожар, Белгородская область, взрывы
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