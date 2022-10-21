В Белгородской области РФ после взрывов начался сильный пожар – соцсети

Уточняется, что пожар начался в городе Шебекино. Канал опубликовал фото, на котором виден густой черный дым.

Канал "БелПлюс" опубликовал видео, на котором слышны взрывы.

Канал "Белгородский осведомитель" пишет, что горит электроподстанция, часть города осталась без света.

Контекст:

С территории Белгородской обрасти регулярно обстреливают соседнюю Харьковскую область и сам Харьков.

Власти Белгородской области неоднократно заявляли о том, что приграничные районы якобы обстреливаются со стороны Украины.

В Шебекино 11 октября горела электрическая подстанция.