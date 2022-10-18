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В Белгородской и Курской областях РФ проблемы со светом и транспортом

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В приграничных с Украиной регионах наблюдаются перебои с электричеством
В приграничных с Украиной регионах наблюдаются перебои с электричеством
Фото: pixabay.com

В Белгородской области 18 октября временно приостановлено движение поездов. Губернатор региона Вячеслав Гладков заявил, что это случилось из-за обстрела железнодорожной станции в одном из сел Белгородского района.

В результате инцидента была повреждена контактная сеть железнодорожных путей. Есть один пострадавший – мужчина с осколочными ранениями ног, сообщил Гладков.

Также он заявил о минометном обстреле сел Грайворонского городского округа. По его данным, в Мокрой Орловке зафиксировано попадание на территорию молочного комплекса, а в Глотове в ходе обстрела ранен местный житель. Кроме того, из-за повреждения линий электропередачи без света остались села Безымено и Дунайка.

Губернатор соседней Курской области Роман Стартовойт рассказал, что в регионе наблюдаются перебои с электричеством. Он заявил, что Вооруженные силы Украины якобы обстреляли поселок Теткино и село Попово-Лежачи в приграничных районах. Данных о пострадавших нет.

Контекст:

С территории Белгородской области регулярно обстреливают соседнюю Харьковскую область и сам Харьков.

Власти Белгородской области неоднократно заявляли о том, что приграничные районы якобы обстреливаются со стороны Украины.

Курская область России граничит с областями Украины, куда 24 февраля открыто вторглась армия РФ. Этот регион российские оккупанты используют для логистического обеспечения своих войск на территории Украины.

Теги: транспорт, электричество, электроэнергия, Белгородская область, война России против Украины, Курская область
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