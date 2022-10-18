В Белгородской и Курской областях РФ проблемы со светом и транспортом

В приграничных с Украиной регионах наблюдаются перебои с электричеством Фото: pixabay.com

В результате инцидента была повреждена контактная сеть железнодорожных путей. Есть один пострадавший – мужчина с осколочными ранениями ног, сообщил Гладков.

Также он заявил о минометном обстреле сел Грайворонского городского округа. По его данным, в Мокрой Орловке зафиксировано попадание на территорию молочного комплекса, а в Глотове в ходе обстрела ранен местный житель. Кроме того, из-за повреждения линий электропередачи без света остались села Безымено и Дунайка.

Губернатор соседней Курской области Роман Стартовойт рассказал, что в регионе наблюдаются перебои с электричеством. Он заявил, что Вооруженные силы Украины якобы обстреляли поселок Теткино и село Попово-Лежачи в приграничных районах. Данных о пострадавших нет.