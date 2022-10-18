Падение истребителя на жилой дом в российском Ейске. Количество жертв увеличилось до 13 человек

Спасатели завершили разбор завалов. Среди тел погибших, обнаруженных в ходе поисковой операции, были три ребенка.

Еще 19 человек получили травмы.

Спасти удалось 68 человек, более 360 – эвакуированы.

Контекст:

Российский сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 упал в Ейске 17 октября. В девятиэтажке в результате крушения произошел сильный пожар – огонь полностью охватил один из подъездов.

Российское министерство обороны утверждает, что самолет потерпел крушение "при наборе высоты для выполнения учебно-тренировочного полета". Согласно докладу катапультировавшихся летчиков, причиной крушения самолета стало возгорание одного из двигателей при взлете. "Радио Свобода" подчеркнуло, что речь идет именно о боевом самолете. Он летел с боезапасом, и из-за детонации снарядов пожарные долго не могли добраться к горящим квартирам, отметило СМИ.