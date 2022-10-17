В результате паления истребителя на жилой дом в РФ погибли четыре человека, еще около 30 травмированы – местные власти

Об этом оперативный штаб региона сообщил в Telegram.
По информации Baza, погибших уже шестеро, а пострадавших – 27, также есть пропавшие без вести.
"Спасательную операцию затрудняет тот факт, что в доме начали обрушаться плиты", – отмечает СМИ.
Всего в доме, по данным оперативного штаба, проживает около 600 человек.
После аварии в сети появилось видео с одним из летчиков, катапультировавшихся из самолета. Между местными жителями и пилотом произошел такой диалог: "Нормально все?" – "Да-да". – "Это сбили, да?" – "Нет".
Остатки разбившегося самолета потушены, заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. По его словам, тушение пожара в многоэтажке – на завершающей стадии.
Су-34 – российский сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик. Такой самолет упал в Ейске 17 октября. В девятиэтажке в результате крушения произошел сильный пожар – огонь полностью охватил один из подъездов.
Российское министерство обороны утверждает, что самолет потерпел крушение "при наборе высоты для выполнения учебно-тренировочного полета". По докладу катапультировавшихся летчиков, причиной крушения самолета стало возгорание одного из двигателей при взлете. "Радио Свобода" подчеркнуло, что речь именно о боевом самолете. Он летел с боезапасом и из-за детонации снарядов пожарные долго не могли добраться к горящим квартирам, отметило СМИ.