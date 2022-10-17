В результате паления истребителя на жилой дом в РФ погибли четыре человека, еще около 30 травмированы – местные власти

Об этом оперативный штаб региона сообщил в Telegram.

По информации Baza, погибших уже шестеро, а пострадавших – 27, также есть пропавшие без вести.

"Спасательную операцию затрудняет тот факт, что в доме начали обрушаться плиты", – отмечает СМИ.

Всего в доме, по данным оперативного штаба, проживает около 600 человек.

После аварии в сети появилось видео с одним из летчиков, катапультировавшихся из самолета. Между местными жителями и пилотом произошел такой диалог: "Нормально все?" – "Да-да". – "Это сбили, да?" – "Нет".

Остатки разбившегося самолета потушены, заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. По его словам, тушение пожара в многоэтажке – на завершающей стадии.