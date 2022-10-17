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В результате паления истребителя на жилой дом в РФ погибли четыре человека, еще около 30 травмированы – местные власти

В результате падения самолета произошел пожар в девятиэтажке
В результате падения самолета произошел пожар в девятиэтажке
Скриншот: Оперативный штаб - Краснодарский край / Telegram

В результате крушения Су-34 в Ейске Краснодарского края пострадали как минимум 25 человек, еще четверо погибли.

Об этом оперативный штаб региона сообщил в Telegram. 

По информации Baza, погибших уже шестеро, а пострадавших – 27, также есть пропавшие без вести. 

"Спасательную операцию затрудняет тот факт, что в доме начали обрушаться плиты", – отмечает СМИ. 

Всего в доме, по данным оперативного штаба, проживает около 600 человек. 

После аварии в сети появилось видео с одним из летчиков, катапультировавшихся из самолета. Между местными жителями и пилотом произошел такой диалог: "Нормально все?" – "Да-да". – "Это сбили, да?" – "Нет". 

Остатки разбившегося самолета потушены, заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. По его словам, тушение пожара в многоэтажке – на завершающей стадии. 

Контекст:

Су-34 – российский сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик. Такой самолет упал в Ейске 17 октября. В девятиэтажке в результате крушения произошел сильный пожар – огонь полностью охватил один из подъездов. 

Российское министерство обороны утверждает, что самолет потерпел крушение "при наборе высоты для выполнения учебно-тренировочного полета". По докладу катапультировавшихся летчиков, причиной крушения самолета стало возгорание одного из двигателей при взлете.  "Радио Свобода" подчеркнуло, что речь именно о боевом самолете. Он летел с боезапасом и из-за детонации снарядов пожарные долго не могли добраться к горящим квартирам, отметило СМИ.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: авария, крушение, спасатели, Краснодарский край, пострадавшие, погибшие, пропавшие без вести, пилот, дом
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