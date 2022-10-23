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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Фейгин: Участие США и НАТО в российско-украинской войне приведет к ее прекращению, а не продолжению. Возможно, они ждут какого-то повода

 
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Украина подала заявку на членство в НАТО после полномасштабного вторжения России
Украина подала заявку на членство в НАТО после полномасштабного вторжения России
Фото: EPA

Если в войну России против Украины вмешается НАТО, конфликт прекратится. Такое мнение российский юрист, блогер Марк Фейгин выразил в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

Журналист спросил у юриста, допускает ли тот, что войска НАТО, США либо Польши войдут на территорию Украины и непосредственно примут участие в конфликте.

"Да, такое возможно, я не исключаю в случае применения ядерного оружия. Во всяком случае, это определенно. Потому что вступление войск НАТО прекратит вообще весь этот конфликт. Потому что – а как вы с ними собираетесь воевать? На них, что ли, бомбы бросать будете? То есть как бы понятно", – ответил Фейгин.

По его словам, "уже раз дошло до применения ядерного оружия, то надо просто его прекратить явочным порядком".

"[Например,] заходят войска – и как бы дается 24 часа: "Снимайтесь, слезайте и все. Иначе как бы полетят ракеты". А ракеты совсем другие [со стороны войск НАТО] полетят – от которых вообще ничего не остается. Полетят они и в Крым, и Черноморский флот будет уничтожен, как это обещали. И то же самое может произойти с большей частью группировки [российских войск] на юге", – объяснил Фейгин.

Он также ответил на вопрос, можно ли так сделать прямо сейчас.

"Понимаете, как? Вот Украина же двигается в этом направлении, подав заявку в НАТО. То есть если бы она была членом НАТО, то следующий логичный шаг – "давайте, пятая статья (означает, что нападение на одного из членов НАТО будет рассматриваться как нападение на всех членов НАТО. – "ГОРДОН") и все остальное". Наверное, для этого должны сложиться какие-то особые обстоятельства, потому что и Запад, и НАТО, и Америка продолжают говорить о том, что "мы как бы не хотим вовлекаться". Потому что это приведет к третьей мировой войне, как они ее трактуют", – отметил блогер.

При этом он задается вопросом, не приведет ли к третьей мировой войне и расширению конфликта неучастие НАТО.

"Вот уже Иран, вот Беларусь [причастны к российской агрессии против Украины]... А бог его знает, как дальше повернется. А если что-то такое: захотят они дальше пойти, к этому Сувалкскому коридору и в Калининград пробивать? А где эта уверенность, что это невозможно в принципе? [...] "Томагавки" [армии НАТО] полетят – и что там от "Томагавков" останется? Они-то летают на тысячу с лишним километров. Самолеты прилетят, которые разбомбят все к чертовой матери. [...] Поэтому можно порисковать такими вещами, но другое дело – что Америка должна решиться, НАТО должно решиться пойти на такой шаг. Возможно, они ждут какого-то повода для этого", – заявил Фейгин.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

На фоне оккупации Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе в 2014 году Верховная Рада приняла закон, который предусматривает отказ Украины от внеблоковости. На протяжении последних лет Украина стремилась к членству в НАТО, курс на вступление в Альянс зафиксирован в ее Конституции.

В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.

30 сентября 2022 года, после того, как президент России Владимир Путин объявил об аннексии оккупированной территории Украины, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина подает заявку в НАТО по ускоренной процедуре.

4 октября ОПУ сообщил, что генсек НАТО Йенс Столтенберг получил заявку Украины на членство в Альянсе.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, США, Крым, Иран, НАТО, Беларусь, Польша, война, флот, оборона, Марк Фейгин, Калининград, самолеты, война России против Украины, ракеты, конфликт, блогер
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