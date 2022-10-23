Фейгин: Участие США и НАТО в российско-украинской войне приведет к ее прекращению, а не продолжению. Возможно, они ждут какого-то повода

Журналист спросил у юриста, допускает ли тот, что войска НАТО, США либо Польши войдут на территорию Украины и непосредственно примут участие в конфликте.

"Да, такое возможно, я не исключаю в случае применения ядерного оружия. Во всяком случае, это определенно. Потому что вступление войск НАТО прекратит вообще весь этот конфликт. Потому что – а как вы с ними собираетесь воевать? На них, что ли, бомбы бросать будете? То есть как бы понятно", – ответил Фейгин.

По его словам, "уже раз дошло до применения ядерного оружия, то надо просто его прекратить явочным порядком".

"[Например,] заходят войска – и как бы дается 24 часа: "Снимайтесь, слезайте и все. Иначе как бы полетят ракеты". А ракеты совсем другие [со стороны войск НАТО] полетят – от которых вообще ничего не остается. Полетят они и в Крым, и Черноморский флот будет уничтожен, как это обещали. И то же самое может произойти с большей частью группировки [российских войск] на юге", – объяснил Фейгин.

Он также ответил на вопрос, можно ли так сделать прямо сейчас.

"Понимаете, как? Вот Украина же двигается в этом направлении, подав заявку в НАТО. То есть если бы она была членом НАТО, то следующий логичный шаг – "давайте, пятая статья (означает, что нападение на одного из членов НАТО будет рассматриваться как нападение на всех членов НАТО. – "ГОРДОН") и все остальное". Наверное, для этого должны сложиться какие-то особые обстоятельства, потому что и Запад, и НАТО, и Америка продолжают говорить о том, что "мы как бы не хотим вовлекаться". Потому что это приведет к третьей мировой войне, как они ее трактуют", – отметил блогер.

При этом он задается вопросом, не приведет ли к третьей мировой войне и расширению конфликта неучастие НАТО.

"Вот уже Иран, вот Беларусь [причастны к российской агрессии против Украины]... А бог его знает, как дальше повернется. А если что-то такое: захотят они дальше пойти, к этому Сувалкскому коридору и в Калининград пробивать? А где эта уверенность, что это невозможно в принципе? [...] "Томагавки" [армии НАТО] полетят – и что там от "Томагавков" останется? Они-то летают на тысячу с лишним километров. Самолеты прилетят, которые разбомбят все к чертовой матери. [...] Поэтому можно порисковать такими вещами, но другое дело – что Америка должна решиться, НАТО должно решиться пойти на такой шаг. Возможно, они ждут какого-то повода для этого", – заявил Фейгин.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

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