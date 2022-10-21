Фейгин: У россиян стоит "заглушка" даже по теме мобилизации. Автоматы ржавые, бронежилеты страйкбольные, пожрать сами себе покупают. Зачем вы едете на эту войну?

В качестве примера обсуждался инцидент в Ейске Краснодарского края России, где в результате падения истребителя Су-34 погибли 13 человек.
"Это же эмоциональная реакция: "Вот, там, он летел... Раз он с боекомплектом летел – значит, куда? В Украину летел. Он же бомбить-то не Воронеж летел". Наверное, на эмоциональном уровне – да. Но у них какая-то "заглушка" такая – понимаете? – стоит. Оно никуда не идет дальше. Даже по теме мобилизации – вы посмотрите: все испещрено, как мы и предполагали, вот этими в пабликах видеозаписями: "Автоматы ржавые, бронежилеты страйкбольные, амуниции никакой, пожрать сами себе покупаем". Зачем вы едете на эту войну? Почему вы ничего не делаете? Вы опомнитесь. Вы сдохнете, как собаки, там", – заявил Фейгин.
По его словам, недовольство россиян останавливается на уровне "о, плохо подготовили армию, а если бы хорошо подготовили, мы, конечно, поехали бы, мы так бы воевали, столько бы народу перебили".
"То есть [у них] нету вот этого ощущения: "Зачем это все? Зачем тебе куда-то ехать? Зачем это все?". Вот это проблема. Часто меня попрекают, что я списываю все на феномен. Но это же действительно феномен. Безусловно, мы такого не видели. Много же не ожидалось. Понимаете? Что настолько все плохо. То есть какие-то оставались надежды, что есть какая-то городская среда, урбанизированная среда, то есть есть какие-то группы. Да, может, их не большинство, но они влиятельны. То есть это, так сказать, люди среднего класса, там, остаточные, еще что-то, которые могут влиять на всех остальных. Оказалось, ничего подобного", – отметил блогер.
Он сравнил мозг части россиян с "нервным узлом насекомого".
"Такое ощущение, что лобные доли удалили – и все: люди не понимают, что они делают. И ведь уже мы мешки видим: уже гибнут эти мобилизованные. [...] И все равно вот они их, там, оплакивают, за денежками встают, ругают власть, но так чтобы это во что-то коллективное сложилось, в недовольство – нет", – объяснил Фейгин.
Он считает, что россияне "абсолютно лишены" ощущения чужой боли.
"Не то что, там, чужих по отношению к украинцам, но и, собственно, к своим тоже", – подчеркнул блогер.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Согласно опросу, проведенного в конце августа в России организацией "Левада-центр", за последние три месяца в России выросли протестные настроения, но рост – незначительный. В мае 17% опрошенных считали эти протесты возможными, в августе – 20%. Доля респондентов, которые были бы готовы принять участие в таких протестах, выросла с 14% в мае до 16% в августе.
21 сентября президент РФ Владимир Путин в видеообращении заявил, что подписал указ об объявлении частичной мобилизации в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. Министр обороны РФ Сергей Шойгу уточнил, что призыву подлежат около 300 тыс. человек. В то же время росСМИ писали, что под призыв может попасть 1,2 млн человек.
По данным Шойгу, на 4 октября российскую армию уже пополнили более 200 тыс. мобилизованных. В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины отметили, что Шойгу завысил цифру. В то же время, по данным Forbes, с 21 сентября по 4 октября около 700 тыс. человек бежали из РФ, спасаясь от мобилизации.
Путин 14 октября сообщил, что в РФ мобилизовано уже 222 тыс. человек, из которых 16 тыс. уже воюют в Украине. Он пообещал, что мобилизация завершится через две недели.
Мобилизованные россияне заявляют, что их отправляют на фронт через несколько дней после мобилизации без какой-либо подготовки. Первые мобилизованные оккупанты уже сдались в плен в Украине. По данным советника Офиса президента Алексея Арестовича, российские мобилизованные массово гибнут в Херсонской области.