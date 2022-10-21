Фейгин: У россиян стоит "заглушка" даже по теме мобилизации. Автоматы ржавые, бронежилеты страйкбольные, пожрать сами себе покупают. Зачем вы едете на эту войну?

В качестве примера обсуждался инцидент в Ейске Краснодарского края России, где в результате падения истребителя Су-34 погибли 13 человек.

"Это же эмоциональная реакция: "Вот, там, он летел... Раз он с боекомплектом летел – значит, куда? В Украину летел. Он же бомбить-то не Воронеж летел". Наверное, на эмоциональном уровне – да. Но у них какая-то "заглушка" такая – понимаете? – стоит. Оно никуда не идет дальше. Даже по теме мобилизации – вы посмотрите: все испещрено, как мы и предполагали, вот этими в пабликах видеозаписями: "Автоматы ржавые, бронежилеты страйкбольные, амуниции никакой, пожрать сами себе покупаем". Зачем вы едете на эту войну? Почему вы ничего не делаете? Вы опомнитесь. Вы сдохнете, как собаки, там", – заявил Фейгин.

По его словам, недовольство россиян останавливается на уровне "о, плохо подготовили армию, а если бы хорошо подготовили, мы, конечно, поехали бы, мы так бы воевали, столько бы народу перебили".

"То есть [у них] нету вот этого ощущения: "Зачем это все? Зачем тебе куда-то ехать? Зачем это все?". Вот это проблема. Часто меня попрекают, что я списываю все на феномен. Но это же действительно феномен. Безусловно, мы такого не видели. Много же не ожидалось. Понимаете? Что настолько все плохо. То есть какие-то оставались надежды, что есть какая-то городская среда, урбанизированная среда, то есть есть какие-то группы. Да, может, их не большинство, но они влиятельны. То есть это, так сказать, люди среднего класса, там, остаточные, еще что-то, которые могут влиять на всех остальных. Оказалось, ничего подобного", – отметил блогер.

Он сравнил мозг части россиян с "нервным узлом насекомого".

"Такое ощущение, что лобные доли удалили – и все: люди не понимают, что они делают. И ведь уже мы мешки видим: уже гибнут эти мобилизованные. [...] И все равно вот они их, там, оплакивают, за денежками встают, ругают власть, но так чтобы это во что-то коллективное сложилось, в недовольство – нет", – объяснил Фейгин.

Он считает, что россияне "абсолютно лишены" ощущения чужой боли.

"Не то что, там, чужих по отношению к украинцам, но и, собственно, к своим тоже", – подчеркнул блогер.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

ВИДЕО