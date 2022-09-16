Стало известно количество россиян, готовых выйти на акции протеста – соцопрос

По сравнению с маем протестные настроения россиян увеличились незначительно. Ожидают протестов около пятой части опрошенных, говорится в исследовании.

За летние месяцы выросло количество россиян, ожидающих протесты с экономическими требованиями: в мае 17% опрошенных считали эти протесты возможными, в августе — 20%. Доля респондентов, которые были бы готовы принять участие в таких протестах, составила 16% (в мае — 14%).

Больше всего протестные настроения свойственны малообеспеченным группам населения. Из числа тех, кому едва хватает на еду, 22% опрошенных ответили, что приняли бы участие в потенциальных протестах с экономическими требованиями. Среди тех, кто считает, что страна движется по неверному пути, — 27%. Среди россиян, не одобряющих деятельность президента, — 29%.

Инфографика: levada.ru

Протесты с политическими требованиями в мае считали возможными 16% россиян, в августе — 17%. Готовность участвовать в такого рода протестах выросла с 9% до 11%.

Во всех возрастных группах преобладает мнение, что власть не должна ограничивать свободу слова тех, кто выступает против "спецоперации". В целом около трети (35%) респондентов считают, что власть должна пресекать антивоенные выступления, противоположного мнения придерживаются 57% опрошенных.

Инфографика: levada.ru

Общероссийский опрос "Левада-центр" провел 25–31 августа 2022 года, было опрошено 1612 человек в возрасте от 18 лет в 137 населенных пунктах. Исследование проводилось на дому у респондентов методом личного интервью. Статистическая погрешность не превышает 3,4%.