Почти половина россиян считают, что в 2022 году в стране возможны массовые протесты – опрос

Последние массовые протесты в России прошли в прошлом году после ареста Навального Фото: EPA

В то же время противоположного мнения придерживаются практически столько же опрошенных – 46%.

Инфографика: levada.ru



Примерно каждый пятый житель (22%) России видит в будущем году потенциал государственного переворота, 68% так не думают. 37% респондентов считают, что может произойти война с одной из соседних стран, 53% придерживаются противоположного мнения. Вооруженного конфликта с США и странами НАТО опасаются 25% россиян, большинство – 63% – думают, что этого не случится.

Каких еще кризисных событий ожидают россияне в 2022 году: