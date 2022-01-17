Почти половина россиян считают, что в 2022 году в стране возможны массовые протесты – опрос

В то же время противоположного мнения придерживаются практически столько же опрошенных – 46%.
Примерно каждый пятый житель (22%) России видит в будущем году потенциал государственного переворота, 68% так не думают. 37% респондентов считают, что может произойти война с одной из соседних стран, 53% придерживаются противоположного мнения. Вооруженного конфликта с США и странами НАТО опасаются 25% россиян, большинство – 63% – думают, что этого не случится.
Каких еще кризисных событий ожидают россияне в 2022 году:
Последние массовые протесты в России прошли в прошлом году после ареста российского оппозиционера Алексея Навального.
Массовые акции состоялись 23 января, 31 января и 2 февраля (в день замены условного срока Навального на реальный). Российские силовики жестко реагировали на акции протеста: 23 января задержали более 4000 человек, 31 января – более 5500, а 2 февраля – более 1400 человек, отмечает "ОВД-Инфо".
В связи с протестами по всей стране возбудили более ста уголовных дел. Совокупность этих дел называют "дворцовое дело", поскольку одним из катализаторов протестов стал фильм-расследование ФБК "Дворец для Путина. История самой большой взятки".
Сейчас Навальный находится в колонии во Владимирской области, в городе Покров. Политик сообщил, что его поставили на учет как склонного к побегу 18 февраля. В октябре руководство Покровской колонии сняло его с профилактического учета как склонного к побегу и поставило на учет как экстремиста и террориста.