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Почти половина россиян считают, что в 2022 году в стране возможны массовые протесты – опрос

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Последние массовые протесты в России прошли в прошлом году после ареста Навального
Последние массовые протесты в России прошли в прошлом году после ареста Навального
Фото: EPA

В России 47% участников опроса "Левада-центра" считают, что в 2022 году в стране возможны массовые волнения и протесты. Соответствующие результаты "Левада-центр" опубликовал 17 января.

В то же время противоположного мнения придерживаются практически столько же опрошенных – 46%.

Инфографика: levada.ru
Инфографика: levada.ru

Примерно каждый пятый житель (22%) России видит в будущем году потенциал государственного переворота, 68% так не думают. 37% респондентов считают, что может произойти война с одной из соседних стран, 53% придерживаются противоположного мнения. Вооруженного конфликта с США и странами НАТО опасаются 25% россиян, большинство – 63% – думают, что этого не случится.

Каких еще кризисных событий ожидают россияне в 2022 году:

  • массовые эпидемии – 70% считают это событие возможным, 24% думают, что этого не произойдет;
  • громкие коррупционные скандалы и отставки министров – 69% против 21%;
  • экономический кризис – 63% против 27%;
  • крупные технические катастрофы – 46% против 40%;
  • столкновения на национальной почве – 35% против 56%;
  • обострение ситуации на Северном Кавказе – 25% против 59%.
Контекст:

Последние массовые протесты в России прошли в прошлом году после ареста российского оппозиционера Алексея Навального.

Массовые акции состоялись 23 января31 января и 2 февраля (в день замены условного срока Навального на реальный). Российские силовики жестко реагировали на акции протеста: 23 января задержали более 4000 человек, 31 января – более 5500, а 2 февраля – более 1400 человек, отмечает "ОВД-Инфо".

В связи с протестами по всей стране возбудили более ста уголовных дел. Совокупность этих дел называют "дворцовое дело", поскольку одним из катализаторов протестов стал фильм-расследование ФБК "Дворец для Путина. История самой большой взятки".

Сейчас Навальный находится в колонии во Владимирской области, в городе Покров. Политик сообщил, что его поставили на учет как склонного к побегу 18 февраля. В октябре руководство Покровской колонии сняло его с профилактического учета как склонного к побегу и поставило на учет как экстремиста и террориста.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, протесты, соцопрос, Левада-центр
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