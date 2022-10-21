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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В СБУ заявили, что не комментируют "чушь и очередные фантазии" Лукашенко. Ранее он "приоткрыл секрет" о якобы просьбе СБУ встретиться в белорусскими "коллегами"

В СБУ опровергли "инсайд" Лукашенко о якобы желании организовать встречу с "коллегами" из Беларуси
В СБУ опровергли "инсайд" Лукашенко о якобы желании организовать встречу с "коллегами" из Беларуси
Фото: president.gov.by

В Службе безопасности Украины назвали "фантазиями" заявление самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко о запросе СБУ на организацию встречи с представителями белорусской спецслужбы. Об этом он 21 октября сообщил в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

 "СБУ не комментирует чушь и очередные фантазии человека, называющего себя президентом Беларуси", – сказал Дехтяренко.

До этого Лукашенко 21 октября на общевойсковом полигоне Обуз-Лесновский в Брестской области сообщил журналистам, что украинская спецслужба 19 октября якобы запрашивала встречу с белорусскими "коллегами".

"Должен приоткрыть секрет, инсайд: это же СБУ два дня назад попросила о встрече наших специалистов. Я говорю: хорошо, давайте встречаться, какие вопросы", – сказал Лукашенко.

Контекст:

24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, в том числе из Беларуси, хотя за несколько дней до этого министр обороны Беларуси заверял украинского коллегу, что угроз Украине со стороны Беларуси нет. В начале апреля северные регионы Украины были освобождены от российских оккупантов. После этого с территории Беларуси оккупанты запускали по украинским объектам ракеты.

Совету нацбезопасности и обороны Украины известно, что президент РФ Владимир Путин ежедневно оказывает давление на Лукашенко, чтобы тот начал вооруженную агрессию против Украины со стороны Беларуси.

4 октября Лукашенко прямо признал, что Беларусь принимает участие в войне России против Украины. 10 октября он заявил, что договорился с Путиным о развертывании "совместной региональной группировки войск" из-за якобы высокого уровня угроз "на западных границах Союзного государства". Развертывание, по словам Лукашенко, началось 8 октября. Помощник министра обороны Беларуси по международному военному сотрудничеству Валерий Ревенко заявил, что в РБ прибудет около 9 тыс. российских военных.

11 октября Лукашенко объявил в Беларуси проверку боеготовности вооруженных сил. По данным белорусского издания "Наша Ніва", под прикрытием этой проверки будет проводиться скрытая мобилизация.

В Генштабе ВСУ заявили 20 октября, что угроза возобновления наступления России со стороны Беларуси растет.

Теги: СБУ, Украина, Беларусь, Александр Лукашенко, агрессия, вторжение, страна-агрессор, российская агрессия, спецслужбы, война России против Украины, безопасность, Артем Дехтяренко
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