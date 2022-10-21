В СБУ заявили, что не комментируют "чушь и очередные фантазии" Лукашенко. Ранее он "приоткрыл секрет" о якобы просьбе СБУ встретиться в белорусскими "коллегами"

В СБУ опровергли "инсайд" Лукашенко о якобы желании организовать встречу с "коллегами" из Беларуси Фото: president.gov.by

"СБУ не комментирует чушь и очередные фантазии человека, называющего себя президентом Беларуси", – сказал Дехтяренко.

До этого Лукашенко 21 октября на общевойсковом полигоне Обуз-Лесновский в Брестской области сообщил журналистам, что украинская спецслужба 19 октября якобы запрашивала встречу с белорусскими "коллегами".

"Должен приоткрыть секрет, инсайд: это же СБУ два дня назад попросила о встрече наших специалистов. Я говорю: хорошо, давайте встречаться, какие вопросы", – сказал Лукашенко.