Замкомандира полка Калиновского Кабанчук: Российская армия сейчас — сбор блатных и нищих. Кто ими руководить будет? Офицерский корпус уже выбит

Кабанчук: У россиян сохраняется ордынская традиция воевать стадом – собрать роту, чтобы орали полупьяные, и бросить в атаку Фото из личного архива Кабанчука

"В самом начале они все говорили: "Мы ничего не знаем, просто учения, пройдем, попугаем". Верить этому невозможно. Как ты не знал? Из каждого ящика трубят, что война идет. А теперь они мямлят про тяжелое материальное положение. Еще распространенная история: "Я в снабжении – повар, водитель, – ни разу не стрелял". Это деградировавшие люди", – сообщил Кабанчук.

По его словам, у российской армии сейчас большие кадровые проблемы.

"Самые боевые части и офицерский корпус армии РФ уже выбиты. У них огромные кадровые проблемы, особенно с офицерами среднего звена – много их погибло за полгода в Украине. Мобилизуют они зэков, эти свои региональные батальоны подвезут… Российская армия сейчас – это сбор блатных и нищих. Кто ими руководить будет? У них и так управление не на высоте", – подчеркнул собеседник.

Он рассказал, что военные РФ оснащены и воюют, как и во времена Второй мировой войны.

"У них постоянные проблемы с логистикой. Посмотрите на их танки с табуретками. А их аптечки… Это аптечка Второй мировой войны – жгут Эсмарха, которому 30–40 лет, который рвется от малейшего натяжения, пара бинтов и таблетки от головной боли! Так они во Второй мировой воевали, когда наркомовские 100 граммов перед боем полуголодному солдату всегда придавали храбрости. И волны эти охмелевших солдат накатывали на вражеские позиции. Немецкие пулеметчики сходили с ума от такого количества тел. У россиян сохраняется ордынская традиция воевать стадом – собрать роту, чтобы орали полупьяные, и бросить в атаку, – рассказал Кабанчук.

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