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Замкомандира полка Калиновского Кабанчук: Российская армия сейчас — сбор блатных и нищих. Кто ими руководить будет? Офицерский корпус уже выбит

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Кабанчук: У россиян сохраняется ордынская традиция воевать стадом собрать роту, чтобы орали полупьяные, и бросить в атаку
Кабанчук: У россиян сохраняется ордынская традиция воевать стадом – собрать роту, чтобы орали полупьяные, и бросить в атаку
Фото из личного архива Кабанчука

В интервью изданию "ГОРДОН" заместитель командира белорусского полка имени Кастуся Калиновского, который воюет на стороне Украины, Вадим Кабанчук рассказал, о чем теперь говорят российские военные, которые попадают в плен к бойцам украинской армии.

"В самом начале они все говорили: "Мы ничего не знаем, просто учения, пройдем, попугаем". Верить этому невозможно. Как ты не знал? Из каждого ящика трубят, что война идет. А теперь они мямлят про тяжелое материальное положение. Еще распространенная история: "Я в снабжении – повар, водитель, – ни разу не стрелял". Это деградировавшие люди", – сообщил Кабанчук.

По его словам, у российской армии сейчас большие кадровые проблемы.

"Самые боевые части и офицерский корпус армии РФ уже выбиты. У них огромные кадровые проблемы, особенно с офицерами среднего звена – много их погибло за полгода в Украине. Мобилизуют они зэков, эти свои региональные батальоны подвезут… Российская армия сейчас – это сбор блатных и нищих. Кто ими руководить будет? У них и так управление не на высоте", – подчеркнул собеседник.

Он рассказал, что военные РФ оснащены и воюют, как и во времена Второй мировой войны.

"У них постоянные проблемы с логистикой. Посмотрите на их танки с табуретками. А их аптечки… Это аптечка Второй мировой войны – жгут Эсмарха, которому 30–40 лет, который рвется от малейшего натяжения, пара бинтов и таблетки от головной боли! Так они во Второй мировой воевали, когда наркомовские 100 граммов перед боем полуголодному солдату всегда придавали храбрости. И волны эти охмелевших солдат накатывали на вражеские позиции. Немецкие пулеметчики сходили с ума от такого количества тел. У россиян сохраняется ордынская традиция воевать стадом – собрать роту, чтобы орали полупьяные, и бросить в атаку, – рассказал Кабанчук.

Замкомандира полка Калиновского Кабанчук: Падение режима Лукашенко может привести к эффекту домино – парад суверенитетов, выход регионов из состава РФ. Полный текст интервью

Контекст:

24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, в том числе из Беларуси. В начале апреля северные регионы Украины были освобождены от российских оккупантов. После этого с территории Беларуси оккупанты запускают по украинским объектам ракеты и беспилотники.

4 октября называющий себя президентом Беларуси Александр Лукашенко прямо признал, что Беларусь принимает участие в войне России против Украины. 10 октября он заявил, что договорился с президентом РФ Владимиром Путиным о развертывании "совместной региональной группировки войск" из-за якобы высокого уровня угроз со стороны Запада.

По данным украинской разведки за 29 сентября, в Беларуси готовят места для размещения 20 тыс. мобилизованных из России, которые должны пополнить дислоцированные в республике российские подразделения.

20 октября замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов сообщил, что за последнюю неделю 65 дронов-камикадзе типа Shahed-136 были нацелены на объекты в Киеве и Киевской области, почти половина из них – 27 единиц – выпущена с территории Беларуси. 

Елена ПОСКАННАЯ
журналист, редактор
Теги: Россия, Украина, Беларусь, Александр Лукашенко, армия, война, военные, мобилизация, ВСУ, российская агрессия, война России против Украины, интервью, войска, российские военные, Алексей Громов, Вадим Кабанчук
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