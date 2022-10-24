Геннадий Гудков: Путин находится в истерическом, психопатийном, стрессовом состоянии. Я его никогда не видел в таком смятении

Гудков о Путине: Его лицо давно уже похоже на лицо загнанной крысы Фото: EPA (архив)

Гордон спросил у Гудкова его мнение, что будет с Путиным после освобождения Херсона – "какое у него лицо будет при этом".

"Его лицо давно уже похоже на лицо загнанной крысы, о которой он так много рассказывал. Конечно, он находится в истерическом состоянии, в психопатийном, стрессовом, в растерянном, помятом. Мы видели его, когда он произносил речи про якобы "присоединение" четырех кусков территории к России. Я его лично таким никогда не видел", – сказал Гудков.

Политик отметил, что он "не такой большой зритель и почитатель [Путина], как многие".

"Но тем не менее я никогда не видел его в таком смятении. И он прикрывал это, конечно, какой-то бравадой совершенно дурной, но понятно было, что глубоко внутренне в себе не уверен человек", – заявил Гудков.

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube

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