Геннадий Гудков: Путин находится в истерическом, психопатийном, стрессовом состоянии. Я его никогда не видел в таком смятении

Гордон спросил у Гудкова его мнение, что будет с Путиным после освобождения Херсона – "какое у него лицо будет при этом".
"Его лицо давно уже похоже на лицо загнанной крысы, о которой он так много рассказывал. Конечно, он находится в истерическом состоянии, в психопатийном, стрессовом, в растерянном, помятом. Мы видели его, когда он произносил речи про якобы "присоединение" четырех кусков территории к России. Я его лично таким никогда не видел", – сказал Гудков.
Политик отметил, что он "не такой большой зритель и почитатель [Путина], как многие".
"Но тем не менее я никогда не видел его в таком смятении. И он прикрывал это, конечно, какой-то бравадой совершенно дурной, но понятно было, что глубоко внутренне в себе не уверен человек", – заявил Гудков.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Гудков сообщал, ссылаясь на источники, что в 2020 году состояние здоровья Путина резко ухудшилось. "Это отмечали те, кто был допущен к нему на встречи. Они были шокированы, они видели Путина другим. Но медицина сейчас такая, что может и помочь человеку добиться ремиссии, улучшений", – сказал он.
В апреле 2022 года российское издание "Проект" выпустило расследование о здоровье Путина. Оно выяснило, что в команде врачей президента РФ есть хирург-онколог.
12 мая издание New Lines Magazine, ссылаясь на неназванного российского бизнесмена, близкого к Кремлю, сообщило, что у Путина рак крови. 19 мая американский режиссер Оливер Стоун, приближенный к Путину, заявил, что президент РФ поборол рак. 2 июня американский журнал Newsweek, ссылаясь на данные засекреченного доклада американской разведки, сообщил, что Путин в апреле прошел курс лечения от рака на поздней стадии.
По данным украинской разведки, в ближайшем окружении Путина паникуют по поводу его здоровья и решений, которые он принимает.
Путин тяжело болеет, главное заболевание – роковое – оно необратимо и только прогрессирует, заявлял российский историк, политический аналитик Валерий Соловей.