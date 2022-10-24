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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Геннадий Гудков: Путин находится в истерическом, психопатийном, стрессовом состоянии. Я его никогда не видел в таком смятении

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Гудков о Путине: Его лицо давно уже похоже на лицо загнанной крысы
Гудков о Путине: Его лицо давно уже похоже на лицо загнанной крысы
Фото: EPA (архив)

Российский оппозиционный политик, полковник ФСБ России в отставке Геннадий Гудков заявил, что никогда еще не видео президента РФ Владимира Путина в таком смятении, как когда он объявлял аннексию четырех областей Украины. Об этом Гудков сказал в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

Гордон спросил у Гудкова его мнение, что будет с Путиным после освобождения Херсона – "какое у него лицо будет при этом".

"Его лицо давно уже похоже на лицо загнанной крысы, о которой он так много рассказывал. Конечно, он находится в истерическом состоянии, в психопатийном, стрессовом, в растерянном, помятом. Мы видели его, когда он произносил речи про якобы "присоединение" четырех кусков территории к России. Я его лично таким никогда не видел", – сказал Гудков. 

Политик отметил, что он "не такой большой зритель и почитатель [Путина], как многие". 

"Но тем не менее я никогда не видел его в таком смятении. И он прикрывал это, конечно, какой-то бравадой совершенно дурной, но понятно было, что глубоко внутренне в себе не уверен человек", – заявил Гудков. 

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Гудков сообщал, ссылаясь на источники, что в 2020 году состояние здоровья Путина резко ухудшилось. "Это отмечали те, кто был допущен к нему на встречи. Они были шокированы, они видели Путина другим. Но медицина сейчас такая, что может и помочь человеку добиться ремиссии, улучшений", – сказал он.

В апреле 2022 года российское издание "Проект" выпустило расследование о здоровье Путина. Оно выяснило, что в команде врачей президента РФ есть хирург-онколог.

12 мая издание New Lines Magazine, ссылаясь на неназванного российского бизнесмена, близкого к Кремлю, сообщило, что у Путина рак крови. 19 мая американский режиссер Оливер Стоун, приближенный к Путину, заявил, что президент РФ поборол рак. 2 июня американский журнал Newsweek, ссылаясь на данные засекреченного доклада американской разведки, сообщил, что Путин в апреле прошел курс лечения от рака на поздней стадии.

По данным украинской разведки, в ближайшем окружении Путина паникуют по поводу его здоровья и решений, которые он принимает.

Путин тяжело болеет, главное заболевание – роковое – оно необратимо и только прогрессирует, заявлял российский историк, политический аналитик Валерий Соловей.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Владимир Путин, Херсон, аннексия, Геннадий Гудков, война России против Украины
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