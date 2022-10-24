Геннадий Гудков: Может ли кто-то из соратников зайти к Путину и сказать: "Володя, пора уходить"? Мне кажется, пока еще нет. Рисково, может не выйти

В окружении Путина никто пока не осмеливается проявлять нелояльность к российскому президенту, ведущему войну в Украине, считает Гудков Фото: kremlin.ru

Гордон спросил, может ли кто-то из ближайших соратников Путина зайти к нему в кабинет и сказать: "Володя, игра сыграна – надо уходить".

"Рисково. Можно не выйти. Мне кажется, пока еще нет. Ну я не знаю. Я не буду врать. Я просто свое мнение излагаю. Мне кажется, что пока еще нет", – ответил Гудков.

По мнению политика, это связано с тем, что Путин допускает к себе крайне мало людей, а тех, кого допускает, считает полностью себе лояльными и до конца преданными.

"Этого [лояльности и преданности] уже, конечно, нет и в помине, но он так думает. Поэтому любое проявление нелояльности может привести к летальным последствиям для этого человека. Пока во всяком случае. Может быть, на коллективе где-то, там, что-то еще могут проявить недовольство, могут проявить какие-то разногласия, противоречия, но вот чтобы кто-то так пришел и сказал: "Володя, сливай воду", я думаю, что пока еще нет", – предположил Гудков.

В то же время он считает, что недовольным из окружения Путина тем или иным способом "уже пора бы" проявить себя.

"По крайней мере, мне кажется, эти люди должны прийти куда-то, на какую-то встречу отправить своих посредников: типа [немецкого] генерала [Карда Фридриха Отто] Вольфа [который втайне от фюрера Германии Адольфа Гитлера по поручению его окружения вел в марте 1945-го с американцами переговоры о капитуляции Германии] какого-нибудь очередного", – полагает политик.

Он считает, что несогласные с действиями президента РФ люди из его окружения могли бы начать переговоры с союзниками, Украиной об условиях сдачи, условиях и обстоятельствах смещения Путина, гарантиях безопасности "и так далее и тому подобное".

"Я думаю, сейчас самое время. Потому что потом может оказаться поздно и уже никто не будет никаких гарантий давать", – считает Гудков.

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