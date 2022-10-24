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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Геннадий Гудков: Может ли кто-то из соратников зайти к Путину и сказать: "Володя, пора уходить"? Мне кажется, пока еще нет. Рисково, может не выйти

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В окружении Путина никто пока не осмеливается проявлять нелояльность к российскому президенту, ведущему войну в Украине, считает Гудков
В окружении Путина никто пока не осмеливается проявлять нелояльность к российскому президенту, ведущему войну в Украине, считает Гудков
Фото: kremlin.ru

Никто из окружении президента России Владимира Путина не готов сказать ему, что война в Украине проиграна, а самому лидеру страны-оккупанта пора отказаться от власти. Подобная нелояльность все еще может быть очень опасной. Такое мнение российский оппозиционный политик, полковник ФСБ России в отставке Геннадий Гудков выразил в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

Гордон спросил, может ли кто-то из ближайших соратников Путина зайти к нему в кабинет и сказать: "Володя, игра сыграна – надо уходить".

"Рисково. Можно не выйти. Мне кажется, пока еще нет. Ну я не знаю. Я не буду врать. Я просто свое мнение излагаю. Мне кажется, что пока еще нет", – ответил Гудков.

По мнению политика, это связано с тем, что Путин допускает к себе крайне мало людей, а тех, кого допускает, считает полностью себе лояльными и до конца преданными.

"Этого [лояльности и преданности] уже, конечно, нет и в помине, но он так думает. Поэтому любое проявление нелояльности может привести к летальным последствиям для этого человека. Пока во всяком случае. Может быть, на коллективе где-то, там, что-то еще могут проявить недовольство, могут проявить какие-то разногласия, противоречия, но вот чтобы кто-то так пришел и сказал: "Володя, сливай воду", я думаю, что пока еще нет", – предположил Гудков.

В то же время он считает, что недовольным из окружения Путина тем или иным способом "уже пора бы" проявить себя.

"По крайней мере, мне кажется, эти люди должны прийти куда-то, на какую-то встречу отправить своих посредников: типа [немецкого] генерала [Карда Фридриха Отто] Вольфа [который втайне от фюрера Германии Адольфа Гитлера по поручению его окружения вел в марте 1945-го с американцами переговоры о капитуляции Германии] какого-нибудь очередного", – полагает политик.

Он считает, что несогласные с действиями президента РФ люди из его окружения могли бы начать переговоры с союзниками, Украиной об условиях сдачи, условиях и обстоятельствах смещения Путина, гарантиях безопасности "и так далее и тому подобное".

"Я думаю, сейчас самое время. Потому что потом может оказаться поздно и уже никто не будет никаких гарантий давать", – считает Гудков.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

24 февраля Путин объявил о полномасштабном вторжении в Украину под видом "демилитаризации" и "денацификации" Украины. Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.

Согласно информации, полученной американской разведкой, член ближайшего окружения Путина в последние недели напрямую выражал российскому президенту свое несогласие с его действиями на войне в Украине. Об этом 7 октября сообщило издание The Washington Post, отметив, что имя человека из окружения Путина известно американской разведке, но журналистам его не назвали.

Получивший украинское гражданство российский публицист и телеведущий Александр Невзоров убежден, что окружение Путина ищет возможности с ним расправиться, "но это очень непросто".

По мнению российской журналистки Юлии Латыниной, Путин может столкнуться с перспективой угроз для своей власти в России на фоне неудачно складывающегося вторжения в Украину. По оценке советника главы МВД Украины Антона Геращенко, поражения российской армии в Украине влияют на ситуацию в РФ и система управления, которую построил Путин, рушится.

Путин не верит в поражение России в войне и намерен продолжать атаковать Украину, что вызывает панику у части российской элиты. Ее представители пытаются повлиять на президента РФ посредством "тонкой пиар-кампании", рассказал российский политолог Станислав Белковский в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Владимир Путин, Дмитрий Гордон, Украина, ФСБ, переговоры, политика, Геннадий Гудков, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, власть, российские оккупанты
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