"Большой спрос. Рестораны заказывают". В сети показали гробы для Путина, которые пользуются популярностью на Хэллоуин. Фото

По словам автора публикации, гробы для Путина ей показала одна из продавщиц на Житнем рынке в Киеве.

На обнародованных снимках запечатлены сбитые из досок гробы небольшого размера с надписью на крышке "Труна Путина. Сувенир".

"В этом году большой спрос на гробы для Путина. Рестораны заказывают. Мы как раз начали готовить", – процитировала продавца автор поста.

"Даешь 10 млн гробов", – отреагировали в сети.

"Обойдутся и пакетами", – ответила автор на комментарий.