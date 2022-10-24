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24 октября, 2022
 
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"Большой спрос. Рестораны заказывают". В сети показали гробы для Путина, которые пользуются популярностью на Хэллоуин. Фото

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Гробы для Путина имеют небольшой размер и сбиты из досок
Гробы для Путина имеют небольшой размер и сбиты из досок
Фото: ЕРА

В Украине одним из самых популярных вариантов декора на Хэллоуин являются гробы для президента РФ Владимира Путина. Об этом на своей странице в Facebook рассказала бывший промодиректор канала "Украина" Светлана Бережная, разместив соответствующие фото.

По словам автора публикации, гробы для Путина ей показала одна из продавщиц на Житнем рынке в Киеве.

На обнародованных снимках запечатлены сбитые из досок гробы небольшого размера с надписью на крышке "Труна Путина. Сувенир".

"В этом году большой спрос на гробы для Путина. Рестораны заказывают. Мы как раз начали готовить", – процитировала продавца автор поста.

"Даешь 10 млн гробов", – отреагировали в сети.

"Обойдутся и пакетами", – ответила автор на комментарий.

https://www.facebook.com/sveta.berezhnaya/posts/pfbid02jpanRpuvzX7D7s43iBzQCju6ggdjnMAmnMkNwCVH7AGbTb3p8b9BPQKfAH8oAV31l

Контекст:

В СМИ в последнее время часто обсуждаются проблемы со здоровьем Путина и его скорая смерть. Так, в феврале 2022 года полковник ФСБ в отставке, бывший депутат Госдумы РФ Геннадий Гудков сообщил, ссылаясь на источники, что в 2020 году состояние здоровья Путина резко ухудшилось. "Это отмечали те, кто был допущен к нему на встречи. Они были шокированы, они видели Путина другим. Но медицина сейчас такая, что может и помочь человеку добиться ремиссии, улучшений", – сказал он.

В апреле 2022 года российское издание "Проект" выпустило расследование о здоровье Путина. Оно выяснило, что в команде врачей президента РФ есть хирург-онколог.

12 мая издание New Lines Magazine, ссылаясь на неназванного российского бизнесмена, близкого к Кремлю, сообщило, что у Путина рак крови. 19 мая американский режиссер Оливер Стоун, приближенный к Путину, заявил, что президент РФ поборол рак. 2 июня американский журнал Newsweek, ссылаясь на данные засекреченного доклада американской разведки, сообщил, что Путин в апреле прошел курс лечения от рака на поздней стадии.

По данным украинской разведки, в ближайшем окружении Путина паникуют по поводу его здоровья и решений, которые он принимает.

Теги: Владимир Путин, смерть, похороны, Хэллоуин
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