Геннадий Гудков: Китай не будет надежным союзником Путина, но все диктаторы – друзья по несчастью

"Китай не будет надежным союзником [президента России Владимира] Путина совершенно точно, на мой взгляд. Но надо понимать, что все эти авторитарные руководители, диктаторы – они как бы симпатизируют друг другу в методах удержания власти. Они не могут быть какими-то, там, противниками сильными, серьезными, потому что они все друзья по несчастью", – сказал Гудков.

Он отметил, что диктаторам нужно удерживать силовым образом власть и они "понимают друг друга".

"Они понимают Путина, потому что он диктатор. И будучи авторитарными руководителями, они страдают этим же комплексом. Поэтому. Но есть интересы глобальные Китая, стратегические, и России. И они расходятся, и очень серьезно. Поэтому надежным союзником Путина и России Китай не будет. Это понятно. Но в каких-то вопросах они будут поддерживать Путина, потому что он им роднее и ближе, чем какой-нибудь демократически избранный [президент США Джо] Байден или [подавшая в отставку премьер Великобритании] Лиз Трасс, допустим", – объяснил Гудков.

По словам российского оппозиционера, "это совершенно разные системы".

"В этом смысле все равно будет с их стороны какая-то помощь, какая-то поддержка, но она такая будет – очень ограниченная. [...] Китай не хочет ядерной войны. Китай, если Путин будет хвататься за ядерную кнопку, будет одним из главных сдерживающих факторов того, чтобы он этого не сделал. Потому что Китаю это совершенно не выгодно. Китаю не выгодно совершенно ругаться с цивилизованным миром", – считает он.

Гудков предполагает, что Китай "с неохотой", но будет соблюдать введенные против России санкции – как первичные, так и вторичные, "исходя из статуса страны-террориста или, там, спонсора терроризма".

"Потому что для него экономические интересы – там триллион долларов оборота с Америкой внешнеторгового, примерно триллион с Европой – на хрена им это все надо [терять это]? Из-за какого-то Путина, который уже все равно проиграл в своей дури, глупости и национальном запале. На фига им рисковать огромным объемом внешней торговли, когда Китай сейчас не в самом лучшем экономическом положении?" – задается он вопросом.

Российский оппозиционер предполагает, что поддержка Путина может "расшатать власть" в Китае, а там этого "совершенно не хотят".

"Поэтому стратегически не будет сотрудничества. А в каких-то моментах... Где-то в ООН, там, ну что, сложно воздержаться по резолюции? Да несложно. Путину приятно, а им несложно. Ну примерно где-то такая, очень ограниченная помощь может быть. Моральная где-то поддержка, там, где-то его по плечу может [председатель КНР] товарищ Си Цзиньпин потрепать или похлопать по какому-то другому месту, сказать: "Володя, держись, мы подтянемся через 50 лет, наверное. Из Сибири уже". Ну что-то наподобие будет", – считает Гудков.

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