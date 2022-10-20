Белковский: Как говорят разные источники, в Москве определенная элитная паника по поводу происходящего. Значительной части элит хотелось бы выскочить и соскочить

"Он [Путин] сам считает, что до конца года добьется какого-то, как говорится, договорняка с Западом. При этом он исходит из твердейшего убеждения, что, конечно, Украина не имеет никакой самостоятельной субъектности, все решают США, и если он договорится с США о чем-нибудь, то Украина это воленс-ноленс выполнит и об этом не надо думать. Мысль о том, что Украина не собирается сдаваться, потому что она уже не сдалась, – и в этом смысле позиция США важна для Украины, но не на 146%, – он принять не может. Это противоречит его базовым представлениям о мироздании", – считает Белковский.

Политолог добавил, что в эту логику укладывается эскалация, и Путин пошел на нее, "потому что у него нет других козырей".

"Он и будет сейчас уничтожать критическую инфраструктуру, чтобы довести Украину до полного изнеможения", – констатировал Белковский.

Он отметил, что в Москве часть элит поддерживает действия президента РФ, часть – нет.

"Как говорят разные источники, в Москве существует определенная элитная паника по поводу всего происходящего. Ну, у части российских элит маски все приросли к лицам, невзирая на ботокс. И они все еще верят, что Владимир Путин побеждает и победит. Но у значительной части элит есть другое понимание ситуации. Им хотелось бы выскочить и соскочить. Но выскочить и соскочить уже невозможно", – подчеркнул политолог.

По предположению Белковского, российские элиты сейчас ведут "очень тонкую пиар-кампанию через всякие сайты и Telegram-каналы, близкие Кремлю", чтобы "напугать Путина" и заставить его "немножечко одуматься и остыть".

Белковский: Ботоксы Путина – проявления страха старости. Если к нему прислонить батарею – он потечет. Читайте полную версию интервью

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