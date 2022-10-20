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Белковский: Как говорят разные источники, в Москве определенная элитная паника по поводу происходящего. Значительной части элит хотелось бы выскочить и соскочить

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Белковский утверждает, что московская элита паникует и устраивает пиар-атаки, чтобы повлиять на Путина
Белковский утверждает, что московская элита паникует и устраивает пиар-атаки, чтобы повлиять на Путина
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Президент РФ Владимир Путин не верит в поражение России в войне и намерен продолжать атаковать Украину, что вызывает панику у части российской элиты. Такое мнение российский политолог Станислав Белковский высказал в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

"Он [Путин] сам считает, что до конца года добьется какого-то, как говорится, договорняка с Западом. При этом он исходит из твердейшего убеждения, что, конечно, Украина не имеет никакой самостоятельной субъектности, все решают США, и если он договорится с США о чем-нибудь, то Украина это воленс-ноленс выполнит и об этом не надо думать. Мысль о том, что Украина не собирается сдаваться, потому что она уже не сдалась, – и в этом смысле позиция США важна для Украины, но не на 146%, – он принять не может. Это противоречит его базовым представлениям о мироздании", – считает Белковский.

Политолог добавил, что в эту логику укладывается эскалация, и Путин пошел на нее, "потому что у него нет других козырей".

"Он и будет сейчас уничтожать критическую инфраструктуру, чтобы довести Украину до полного изнеможения", – констатировал Белковский.

Он отметил, что в Москве часть элит поддерживает действия президента РФ, часть – нет.

"Как говорят разные источники, в Москве существует определенная элитная паника по поводу всего происходящего. Ну, у части российских элит маски все приросли к лицам, невзирая на ботокс. И они все еще верят, что Владимир Путин побеждает и победит. Но у значительной части элит есть другое понимание ситуации. Им хотелось бы выскочить и соскочить. Но выскочить и соскочить уже невозможно", – подчеркнул политолог.

По предположению Белковского, российские элиты сейчас ведут "очень тонкую пиар-кампанию через всякие сайты и Telegram-каналы, близкие Кремлю", чтобы "напугать Путина" и заставить его "немножечко одуматься и остыть".

Белковский: Ботоксы Путина – проявления страха старости. Если к нему прислонить батарею – он потечет. Читайте полную версию интервью 

ВИДЕО
Видео: Дмитрий Гордон / YouTube
Контекст:

24 февраля Путин объявил о полномасштабном вторжении в Украину под видом "демилитаризации" и "денацификации" Украины. Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился. Война продолжается 204 дня. 

Из-за вторжения в Украину российские бизнесмены потеряли миллиарды долларов. По подсчетам Forbes, с 16-го по 24 февраля их состояние уменьшилось на $126 млрд. Причем $71 млрд они лишились в первый день вторжения. 

По мнению российского юриста, блогера, бывшего депутата Госдумы РФ Марка Фейгина, для многих людей из окружения Путина решение начать войну против Украины стало неожиданностью. "Ужас в окружении Путина нарастает. Хуже войны для олигархов ничего нет", – сказал он. 

Получивший украинское гражданство российский публицист и телеведущий Александр Невзоров убежден, что окружение Путина ищет возможности с ним расправиться, "но это очень непросто". 

По мнению российской журналистки Юлии Латыниной, Путин может столкнуться с перспективой угроз для своей власти в России на фоне неудачно складывающегося вторжения в Украину. По оценке советника главы МВД Украины Антона Геращенко, поражения российской армии в Украине влияют на ситуацию в РФ и система управления, которую построил Путин, рушится.

Окружение Путина понимает, что война с Украиной лишает их всего, что они заработали за жизнь, поэтому выражает недовольство невозможностью быстро завершить конфликт. Такое мнение в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман высказал основатель издания Дмитрий Гордон. 

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Владимир Путин, Дмитрий Гордон, Украина, Станислав Белковский, Москва, Кремль, вторжение, политика, олигархи, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, паника
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