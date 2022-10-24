Геннадий Гудков: На месте Путина я бы предупредил Кабаеву сваливать с детьми. У Путина вообще нет выхода

"[На месте Путина я] предупредил бы Алину Кабаеву, чтобы она сваливала с детьми. Шучу. Нет, хотя не шучу на самом деле. Я бы, по крайней мере, уважал своих женщин и детей. Мне кажется, он это не очень делает. У него вообще нет выхода", – подчеркнул Гудков.
Он сомневается, что Путин готов идти на уступки.
"Ну он бы мог позвонить [президенту США Джо] Байдену и сказать: "Я выведу войска за границы 23 февраля. Давай затянем переговоры на годы. Я обещаю, что уйду. Дайте мне гарантии безопасности". Может быть, это единственный выход для него мало-мальски цивилизованный. Но я не верю, что он этим воспользуется… Украину я понимаю. Но я понимаю и Америку, которая скажет, что это все-таки выход из ситуации, чем ставить мир под риск ядерного апокалипсиса. Ну давайте будем прагматиками", – отметил Гудков.
Путин скрывает информацию о личной жизни. Официально с 1983-го по 2013 год он состоял в браке с Людмилой Шкребневой. У них родилось две дочери: Мария (1985) и Катерина (1986).
По данным российских и западных таблоидов, Путина долгие годы связывают личные отношения с олимпийской чемпионкой Алиной Кабаевой, которая младше его на 31 год. Газета The Wall Street Journal сообщила, что, по информации американских властей, она родила минимум троих детей от Путина.
После полномасштабного вторжения РФ в Украину ряд стран, в том числе Великобритания, Канада, Австралия, США, а также Евросоюз, ввели против Кабаевой санкции. В заявлении министерства финансов США было сказано, что бывшая гимнастка "имеет тесные отношения с Путиным".
Бывший депутат Госдумы РФ, бизнесмен Илья Пономарев заявлял, что Кабаева – "никакая не жена" Путина. По его данным, гимнастка и глава Кремля – "хорошие друзья". "У меня есть очень много свидетельств, что никакая она не жена. И думаю, что дети, которые у нее есть, – это не путинские дети", – говорил бизнесмен.
Политический обозреватель и телеведущий Евгений Киселев также озвучивал мнение, что Путина не связывают личные отношения с Кабаевой – она может быть "прикрытием" для других его связей.