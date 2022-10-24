Геннадий Гудков: На месте Путина я бы предупредил Кабаеву сваливать с детьми. У Путина вообще нет выхода

"[На месте Путина я] предупредил бы Алину Кабаеву, чтобы она сваливала с детьми. Шучу. Нет, хотя не шучу на самом деле. Я бы, по крайней мере, уважал своих женщин и детей. Мне кажется, он это не очень делает. У него вообще нет выхода", – подчеркнул Гудков.

Он сомневается, что Путин готов идти на уступки.

"Ну он бы мог позвонить [президенту США Джо] Байдену и сказать: "Я выведу войска за границы 23 февраля. Давай затянем переговоры на годы. Я обещаю, что уйду. Дайте мне гарантии безопасности". Может быть, это единственный выход для него мало-мальски цивилизованный. Но я не верю, что он этим воспользуется… Украину я понимаю. Но я понимаю и Америку, которая скажет, что это все-таки выход из ситуации, чем ставить мир под риск ядерного апокалипсиса. Ну давайте будем прагматиками", – отметил Гудков.

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube