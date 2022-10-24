Геннадий Гудков: Кто в России больше всего не любит Путина? Путинская элита, даже не оппозиция

"Нет общества в России… В России существуют страты социальные. Они зачастую живут противоположными представлениями о мире, о войне, о будущем. Оно абсолютно расколото. Кто больше всего ненавидит Путина в России? Даже не оппозиция. Путинская элита люто ненавидит его. Ругает такими словами, которые мы не позволяем себе использовать в характеристике режима. А они позволяют, потому что они изнутри. Их всего лишили. Слава богу, что их пока еще жизни не лишили. А могут. Значит, самые недовольные Путиным – это его собственная элита. Они говорят одно слово матерное – вот они в таком состоянии находятся с 24 февраля", – отметил Гудков.

По его словам, несколько меньше Путина ненавидят противники войны с Украиной и российская оппозиция.

"Конечно, там градус жесткости повышается, но мы знаем, что даже те люди, которые вчера ратовали за мирные способы борьбы, сегодня говорят: "Пора призывать к оружию". Третьи – сомневающиеся. Тут идут процессы, и сомневающихся становится все больше. Многие из них переходят в разряд противников войны. Поддержка войны сокращается. Я абсолютно не согласен с уважаемым мною начальником вашего Главного [управления разведки Минобороны Украины Кириллом Будановым], который сказал, что 86% поддерживает Путина. Наверное, в четыре раза меньше", – подчеркнул Гудков.

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube