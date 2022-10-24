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24 октября, 2022
 
Новости ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Леньо об украинских артистах в РФ, которые поддерживают Путина: Они для меня не существуют. Они продали душу дьяволу

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Леньо: Мне действительно совершенно не интересно, что делается за пределами Украины, там, где это болото московское
Леньо: Мне действительно совершенно не интересно, что делается за пределами Украины, – там, где это болото московское
Фото: Ivan Lenyo / Faceboo

Фронтмен украинской группы Kozak System Иван Леньо в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман заявил, что его не интересует позиция тех артистов украинского происхождения, которые проживают в РФ и поддержали полномасштабное вторжение страны-агрессора в Украину.

"Артисты, которые родом из Украины и сейчас в России продолжают прославлять [президента РФ Владимира] Путина-фашиста и его фашистское окружение и фашистскую армию, – как вы к ним относитесь?" – спросила у Леньо Бацман.

"Никак. Они для меня просто не существуют. Сейчас такое время, что нужно быть эффективным. А эффективность – это изучение правил войны. А изучение правил войны требует времени. И самое главное – ты должен чувствовать свой народ. Я как музыкант – мне кажется, я делаю это достаточно эффективно. И мне действительно совершенно не интересно, что делается за пределами Украины, – там, где это болото московское. Вот правда – не интересно. То есть быть рожденным в Украине ни о чем не говорит", – заявил артист.

По словам Леньо, для него важно не наличие украинского паспорта у артистов, которые живут в РФ и поддерживают Путина, а то, что они делают.

"Иметь украинский паспорт – ни о чем не говорит. Они не сдали ни одного экзамена на украинскость, получая этот паспорт. Какая мне разница, рожден этот человек в Киеве или где-нибудь в другом месте? Мне важно, что он делает. А делает он отвратительные вещи. Он продал свою душу дьяволу. Вот и все", – подытожил он.

Леньо: Москали вели себя, как дикие животные, — они ели собак. Мы находили много подвешенных трупов собак, с которых содрана кожа. Они ели котов. Читайте полное интервью

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

Иван Леньо родился 11 августа 1971 года в городе Монастыриска Тернопольской области. Окончил Национальную музыкальную академию Украины имени Петра Чайковского. Выступал с группой "Гайдамаки", а в 2012 году с коллегами основал фольк-рок-группу Kozak System.

После начала полномасштабной агрессии РФ в Украине вступил в территориальную оборону Киева и нес службу вместе с патрульной полицией, занимается волонтерской деятельностью. 

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: война России против Украины, Kozak System, музыкант, Иван Леньо
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