  Леньо: Я сам из бандеровской семьи. Мой дед был сотником УПА. И меня воспитывали достаточно патриотично

После начала полномасштабной агрессии РФ в Украине Леньо вступил в тероборону Киева Фото: KOZAK SYSTEM / Facebook

Об этом музыкант заявил, рассказывая о том, как после провозглашения Независимости Украины перевелся из Воронежской консерватории на третий курс консерватории в Киеве, где на тот момент открыли класс аккордеона, которого ранее не было. По словам Леньо, именно поэтому он вынужден был учиться в Воронеже, где обучали игре на этом инструменте.

"Я не хотел там оставаться. Ну, чужое оно мне было.. Слушайте, я сам действительно из бандеровской семьи. Мой дед был сотником УПА. И меня воспитывали достаточно патриотично", – заявил Леньо.

"Он даже с [лидером Организации украинских националистов Степаном] Бандерой дружил, я так понимаю. Да?" – уточнила у артиста Бацман.

"По крайней мере, так мне рассказывал отец: что наш дед сидел неоднократно за одним столом со Степаном Бандерой", – ответил музыкант.

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Видео: Алеся Бацман / YouTube