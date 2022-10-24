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24 октября, 2022
 
Новости ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Леньо: Я сам из бандеровской семьи. Мой дед был сотником УПА. И меня воспитывали достаточно патриотично

 
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После начала полномасштабной агрессии РФ в Украине Леньо вступил в тероборону Киева
После начала полномасштабной агрессии РФ в Украине Леньо вступил в тероборону Киева
Фото: KOZAK SYSTEM / Facebook

Фронтмен украинской группы Kozak System Иван Леньо в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман рассказал, что его воспитывали достаточно патриотично по отношению к Украине.

Об этом музыкант заявил, рассказывая о том, как после провозглашения Независимости Украины перевелся из Воронежской консерватории на третий курс консерватории в Киеве, где на тот момент открыли класс аккордеона, которого ранее не было. По словам Леньо, именно поэтому он вынужден был учиться в Воронеже, где обучали игре на этом инструменте.

"Я не хотел там оставаться. Ну, чужое оно мне было.. Слушайте, я сам действительно из бандеровской семьи. Мой дед был сотником УПА. И меня воспитывали достаточно патриотично", – заявил Леньо.

"Он даже с [лидером Организации украинских националистов Степаном] Бандерой дружил, я так понимаю. Да?" – уточнила у артиста Бацман.

"По крайней мере, так мне рассказывал отец: что наш дед сидел неоднократно за одним столом со Степаном Бандерой", – ответил музыкант. 

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

Иван Леньо родился 11 августа 1971 года в городе Монастыриска Тернопольской области. Окончил Национальную музыкальную академию Украины имени Петра Чайковского. Выступал с группой "Гайдамаки", а в 2012 году с коллегами основал фольк-рок-группу Kozak System.

После начала полномасштабной агрессии РФ в Украине вступил в территориальную оборону Киева и нес службу вместе с патрульной полицией, занимается волонтерской деятельностью. 

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Степан Бандера, УПА, независимость, Kozak System, Иван Леньо
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