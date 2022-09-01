Фронтмен Kozak System Леньо: Поздно объяснять гламурной телке, которая выставляет фото из Египта на пляже, что можно это делать деликатнее

По словам артиста, деликатность во время войны – самая необходимая манера, а совершая какой-либо поступок, необходимо учитывать, что от этого кому-то может быть больно.

"Нет смысла объяснять мудаку на прямотоках, что гонять под окнами госпиталя – это даже не жлобство, а моральное преступление. Поздно объяснять. Как и поздно объяснять гламурной телке, которая выставляет в соцсеть фото из Египта на пляже, что можно и нужно отдыхать от войны, но можно это делать деликатнее, – написал он. – Если ты спишь не в окопе – тебе уже повезло. Если живешь в неразрушенном доме – тебе снова повезло. Если твои дети при тебе, здоровые и не травмированные войной – тебе очень повезло. А если у тебя еще есть работа и любимая машина или мотоцикл – то ты трижды везунчик. Война должна увеличивать эмпатию, а не разделять людей на два лагеря".