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01 сентября, 2022
 
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Фронтмен Kozak System Леньо: Поздно объяснять гламурной телке, которая выставляет фото из Египта на пляже, что можно это делать деликатнее

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Леньо: Если ты спишь не в окопе тебе уже повезло
Леньо: Если ты спишь не в окопе – тебе уже повезло
Фото: Ivan Lenyo / Facebook

Фронтмен украинской группы Kozak System Иван Леньо 1 сентября в Facebook обратился к украинцам с призывом быть деликатнее, "отдыхая от войны". В качестве иллюстрации он опубликовал фото, на котором запечатлены украинские защитники, спящие под открытым небом в спальных мешках.

По словам артиста, деликатность во время войны – самая необходимая манера, а совершая какой-либо поступок, необходимо учитывать, что от этого кому-то может быть больно.

"Нет смысла объяснять мудаку на прямотоках, что гонять под окнами госпиталя – это даже не жлобство, а моральное преступление. Поздно объяснять. Как и поздно объяснять гламурной телке, которая выставляет в соцсеть фото из Египта на пляже, что можно и нужно отдыхать от войны, но можно это делать деликатнее, – написал он. – Если ты спишь не в окопе – тебе уже повезло. Если живешь в неразрушенном доме – тебе снова повезло. Если твои дети при тебе, здоровые и не травмированные войной – тебе очень повезло. А если у тебя еще есть работа и любимая машина или мотоцикл – то ты трижды везунчик. Война должна увеличивать эмпатию, а не разделять людей на два лагеря".

https://www.facebook.com/ivan.lenyo/posts/pfbid02vpfhhZ42goUBLFNw9FgxB745HwJqGDrZDj45wmXTJ36YU6qL1PTCNbH5yHj3hZsul

Теги: война России против Украины, Kozak System, Иван Леньо
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