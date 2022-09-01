Педан рассказал, где будет учиться его дочь. Стоимость ее обучения составляет 80 тыс. грн в год

Она будет учиться на специальности "социология".
На сайте vstup.osvita.ua указано, что Валерия Педан будет получать образование на контрактной основе. В этом списке она указана под номером 35. Стоимость обучения составляет 80 тыс. грн в год.
Дочь Педана сдала мультипредметный тест с баллом 177,45. Она окончила школу с золотой медалью.
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Валерия (2005) – старшая дочь Педана. С женой Инной ведущий также воспитывает сына Марка (2016).
Вместе с дочерью Педан после полномасштабного вторжения РФ в Украину презентовал проект "УніверCheck", в котором рассказывает о преимуществах того или иного украинского вуза.