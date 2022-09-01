Педан рассказал, где будет учиться его дочь. Стоимость ее обучения составляет 80 тыс. грн в год

Она будет учиться на специальности "социология".

На сайте vstup.osvita.ua указано, что Валерия Педан будет получать образование на контрактной основе. В этом списке она указана под номером 35. Стоимость обучения составляет 80 тыс. грн в год.

Дочь Педана сдала мультипредметный тест с баллом 177,45. Она окончила школу с золотой медалью.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Oleksandr Pedan (@pedanos)