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01 сентября, 2022
 
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Педан рассказал, где будет учиться его дочь. Стоимость ее обучения составляет 80 тыс. грн в год

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Дочь Педана окончила школу с золотой медалью
Дочь Педана окончила школу с золотой медалью
Фото: pedanos / Instaram

Украинский ведущий и волонтер Александр Педан 1 сентября в Instagram сообщил, что его дочь Валерия поступила в Украинский католический университет во Львове.

Она будет учиться на специальности "социология".

На сайте vstup.osvita.ua указано, что Валерия Педан будет получать образование на контрактной основе. В этом списке она указана под номером 35. Стоимость обучения составляет 80 тыс. грн в год.

Дочь Педана сдала мультипредметный тест с баллом 177,45. Она окончила школу с золотой медалью.

Контекст:

Валерия (2005) – старшая дочь Педана. С женой Инной ведущий также воспитывает сына Марка (2016).

Вместе с дочерью Педан после полномасштабного вторжения РФ в Украину презентовал проект "УніверCheck", в котором рассказывает о преимуществах того или иного украинского вуза.

Теги: образование, Александр Педан, Украинский католический университет
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