Как россияне ели собак и котов, дед – друг Бандеры, артисты-предатели. Интервью Бацман с солистом Kozak System Леньо. Трансляция

В интервью Леньо говорил о:
- том, когда и чем закончится война, о "русском мире" внутри Украины,
- первых днях после вторжения россиян и своей службе в патрульной полиции,
- людях, которые пережили оккупацию Киевской области, и поведении российских военных,
- смелости украинских девушек и отваге в украинской армии,
- своей учебе в консерватории в Воронеже,
- связи своей семьи с УПА и Степаном Бандерой,
- важности культурного фронта и своих отношениях с украинскими знаменитостями,
- артистах, которые родом из Украины, но поддерживают президента РФ Владмира Путина
- группе Kozak System и том, каким будет украинский шоу-бизнес после войны.
Иван Леньо родился 11 августа 1971 года в городе Монастыриска Тернопольской области. Окончил музыкальную школу, Уманское музыкальное училище имени Порфирия Демуцкого, Воронежскую консерваторию (Россия), аспирантуру Национальной музыкальной академии Украины имени Петра Чайковского.
Выступал с группой "Гайдамаки", а в 2012 году с коллегами основал фольк-рок-группу Kozak System.
После начала полномасштабной агрессии РФ в Украине вступил в территориальную оборону Киева и нес службу вместе с патрульной полицией, занимается волонтерской деятельностью.