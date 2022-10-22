Как россияне ели собак и котов, дед – друг Бандеры, артисты-предатели. Интервью Бацман с солистом Kozak System Леньо. Трансляция

Видео: В гостях у Гордона / YouTube

В интервью Леньо говорил о:

том, когда и чем закончится война, о "русском мире" внутри Украины,

первых днях после вторжения россиян и своей службе в патрульной полиции,

людях, которые пережили оккупацию Киевской области, и поведении российских военных,

поведении российских военных, смелости украинских девушек и отваге в украинской армии,

украинской армии, своей учебе в консерватории в Воронеже,

связи своей семьи с УПА и Степаном Бандерой,

важности культурного фронта и своих отношениях с украинскими знаменитостями,

артистах, которые родом из Украины, но поддерживают президента РФ Владмира Путина

группе Kozak System и том, каким будет украинский шоу-бизнес после войны.

Иван Леньо родился 11 августа 1971 года в городе Монастыриска Тернопольской области. Окончил музыкальную школу, Уманское музыкальное училище имени Порфирия Демуцкого, Воронежскую консерваторию (Россия), аспирантуру Национальной музыкальной академии Украины имени Петра Чайковского.

Выступал с группой "Гайдамаки", а в 2012 году с коллегами основал фольк-рок-группу Kozak System.

После начала полномасштабной агрессии РФ в Украине вступил в территориальную оборону Киева и нес службу вместе с патрульной полицией, занимается волонтерской деятельностью.