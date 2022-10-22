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Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Как россияне ели собак и котов, дед – друг Бандеры, артисты-предатели. Интервью Бацман с солистом Kozak System Леньо. Трансляция

 
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Алеся БАЦМАН
главный редактор

На канале "В гостях у Гордона" транслируется интервью главного редактора интернет-издания "ГОРДОН" Алеси Бацман с солистом группы Kozak System Иваном Леньо.

В интервью Леньо говорил о:

  • том, когда и чем закончится война, о "русском мире" внутри Украины,
  • первых днях после вторжения россиян и своей службе в патрульной полиции,
  • людях, которые пережили оккупацию Киевской области, и поведении российских военных,
  • смелости украинских девушек и отваге в украинской армии,
  • своей учебе в консерватории в Воронеже,
  • связи своей семьи с УПА и Степаном Бандерой,
  • важности культурного фронта и своих отношениях с украинскими знаменитостями,
  • артистах, которые родом из Украины, но поддерживают президента РФ Владмира Путина
  • группе Kozak System и том, каким будет украинский шоу-бизнес после войны.

Иван Леньо родился 11 августа 1971 года в городе Монастыриска Тернопольской области. Окончил музыкальную школу, Уманское музыкальное училище имени Порфирия Демуцкого, Воронежскую консерваторию (Россия), аспирантуру Национальной музыкальной академии Украины имени Петра Чайковского.

Выступал с группой "Гайдамаки", а в 2012 году с коллегами основал фольк-рок-группу Kozak System. 

После начала полномасштабной агрессии РФ в Украине вступил в территориальную оборону Киева и нес службу вместе с патрульной полицией, занимается волонтерской деятельностью. 

Теги: Россия, Украина, музыка, война, полиция, культура, военные, агрессия, шоу-бизнес, волонтеры, трансляция, российская агрессия, война России против Украины, Kozak System, интервью, Иван Леньо, россияне
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