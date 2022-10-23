ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Леньо: Мы, украинцы, находимся в таком психологическом состоянии, что любой, кто придет на место Путина, ничего не изменит в нашем отношении к России

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Леньо (крайний справа): Мы будем сражаться до победы
Леньо (крайний справа): Мы будем сражаться до победы
Фото: Ivan Lenyo / Facebook

В интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман фронтмен украинской группы Kozak System Иван Леньо заявил, что для украинцев сейчас главное – передать своим детям и внукам то, что Россия – абсолютный враг.

"Я думаю, что мы, украинцы, уже находимся в таком психологическом состоянии, что кто-нибудь, кто придет на место [президента РФ Владимира] Путина, ничего не изменит в нашем отношении к России. Мы будем сражаться до победы. Мы освободим все территории и закрепим их так, чтобы больше ни один сапог ни одного оккупанта не проник на нашу землю", – сказал Леньо.

Он подчеркнул, что украинцы за восемь месяцев доказали, что имеют право на такую мощную поддержку всего мира.

"Это, безусловно, дорожная карта. Она не скоро реализуется, но она начнет реализовываться. И когда меня спрашивают, когда война закончится, я всегда отвечаю, что меня уже не смущает, когда она закончится. Она, возможно, может быть бесконечной в разных ее фазах и состояниях. Главное – чтобы моя воля и мое желание жить в независимой стране никогда не растаяли. Чтобы у меня всегда были силы", – подчеркнул музыкант.

По его мнению, украинцы смогут выдохнуть, только когда Россия прекратит существование как государство.

"Главное – передать своим детям и внукам, что Россия – абсолютный враг для украинцев. И мы будем сражаться, пока это террористическое образование не распадется на маленькие княжества. И тогда, может быть, мы сможем выдохнуть. Мне в принципе неинтересно все, что происходит в России. Мне интересно, что мы делаем: насколько у нас с каждым днем крепнет армия, обеспечивается армия, насколько у нас технологии продвигаются именно в "Укроборонпроме" и в военной способности защищаться. Вот это мне интересно и меня беспокоит. Развалятся ли они? Достаточно ли будет у них свободы, оружия? Что будет после Путина? Все это даже Ванга вам не предвидит. И, в принципе, не нужно. Надо понимать, что каждый день ты просыпаешься заряженным на борьбу и делаешь на своем месте все от тебя зависящее", – заявил Леньо.

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

Иван Леньо родился 11 августа 1971 года в городе Монастыриска Тернопольской области. Окончил Национальную музыкальную академию Украины имени Петра Чайковского. Выступал с группой "Гайдамаки", а в 2012 году с коллегами основал фольк-рок-группу Kozak System.

После начала полномасштабной агрессии РФ в Украине вступил в территориальную оборону Киева и нес службу вместе с патрульной полицией, занимается волонтерской деятельностью. 

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, Украина, оружие, армия, война, Вооруженные силы Украины, YouTube, Алеся Бацман, украинцы, война России против Украины, Kozak System, интервью, музыкант, Иван Леньо
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