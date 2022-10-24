ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Леньо: Не думаю, что найдется психиатр, который сможет объяснить болезнь России, почему они убивают, режут, насилуют, лезут в чужие страны

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Леньо: Россияне какая-то очень деградированная каста людей
Леньо: Россияне – какая-то очень деградированная каста людей
Фото: Ivan Lenyo / Faceboo

Россияне – это современные зомби, с которыми нет никаких шансов найти общий язык, заявил в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман фронтмен украинской группы Kozak System Иван Леньо.

Журналистка спросила, что сейчас после восьми месяцев активной войны в Украине, музыкант думает о россиянах.

"Я думаю, что это какая-то очень деградированная каста людей. Нацией это не назовешь, потому что нет такой нации. Это такая смесь советских людей, территория, на которой проживает огромное количество этносов, все эти этносы забыли собственные корни, обрусевшие, одурманенные кагэбэшной пропагандой", – сказал Леньо.

По его словам, преступления, совершенные россиянами в Украине, показывают, что они "ненормальные люди".

"Учитывая, что мы видели, что они натворили в городах, которые они оккупировали, это извращенцы, это бедный народ. Духовно он очень беден, он и материально очень беден. То есть это такие уже, знаете ли, современные зомби. Просто современные зомби, с которыми нет никаких шансов найти общий язык. Не думаю, что найдется хотя бы один психиатр, который сможет разъяснить болезнь России. Просто думаю, что нет человека, который мог бы объяснить четко и понятно, почему они себя так ведут, почему они убивают, режут, насилуют, лезут в чужие страны и так далее. Это такой уж космический мусор, я бы так назвал. Космический мусор", – заявил Леньо.

Леньо: Москали вели себя, как дикие животные — они ели собак. Мы находили много подвешенных трупов собак, с которых содрана кожа. Они ели котов. Полный текст интервью

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube


Контекст:

Иван Леньо родился 11 августа 1971 года в городе Монастыриска Тернопольской области. Окончил Национальную музыкальную академию Украины имени Петра Чайковского. Выступал с группой "Гайдамаки", а в 2012 году с коллегами основал фольк-рок-группу Kozak System.

После начала полномасштабной агрессии РФ в Украине вступил в территориальную оборону Киева, несет службу вместе с патрульной полицией, занимается волонтерской деятельностью. 

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, Украина, война, пропаганда, вторжение, Алеся Бацман, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, Kozak System, интервью, русские, Иван Леньо, россияне
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Такой плакат должен быть напротив всех посольств России". В сети обсуждают новый пост Гордона
"Такой плакат должен быть напротив всех посольств России". В сети обсуждают новый пост Гордона
В день 35-летия Юрушева рассказала, за что благодарну богу
В день 35-летия Юрушева рассказала, за что благодарну богу
Названа дата проведения финала украинского нацотбора на "Евровидение 2023". Мероприятие пройдет в укрытии
Названа дата проведения финала украинского нацотбора на "Евровидение 2023". Мероприятие пройдет в укрытии
"Вульгарно". 64-летняя Мадонна перед камерой широко расставила ноги и потрогала себя рукой
"Вульгарно". 64-летняя Мадонна перед камерой широко расставила ноги и потрогала себя рукой
"Ваше тело скажет вам спасибо". Марина Боржемская рассказала, сколько времени нужно уделять тренировкам
"Ваше тело скажет вам спасибо". Марина Боржемская рассказала, сколько времени нужно уделять тренировкам
  "С тепловизорами им будет тепло". Великий снял пародию на россиянку, решившую помочь оккупантам
  "С тепловизорами им будет тепло". Великий снял пародию на россиянку, решившую помочь оккупантам
"Сложно держаться, но сложнее смотреть на себя в зеркало". Тина Кароль рассказала, какие продукты надо исключить, чтобы не стареть
"Сложно держаться, но сложнее смотреть на себя в зеркало". Тина Кароль рассказала, какие продукты надо исключить, чтобы не стареть
Жена Макаревича кардинально сменила имидж
Жена Макаревича кардинально сменила имидж
  Леньо об украинских артистах в РФ, которые поддерживают Путина: Они для меня не существуют. Они продали душу дьяволу
  Леньо об украинских артистах в РФ, которые поддерживают Путина: Они для меня не существуют. Они продали душу дьяволу G
Алеся БАЦМАН
"Очень красивая: волосы, глаза". Каменских восхитила подписчиков новым роликом
"Очень красивая: волосы, глаза". Каменских восхитила подписчиков новым роликом
"О, какие чиксы", "Это неудобно". Возлюбленная экс-супруга Ани Лорак снялась лежа рядом с другой девушкой
"О, какие чиксы", "Это неудобно". Возлюбленная экс-супруга Ани Лорак снялась лежа рядом с другой девушкой
"Птички поют". Галкин, признанный в РФ "иноагентом", улыбаясь, показал лицо крупным планом
"Птички поют". Галкин, признанный в РФ "иноагентом", улыбаясь, показал лицо крупным планом
"От России не осталось бы и мокрого места". Невзоров рассказал, почему в РФ заявляют, что воюют с НАТО
"От России не осталось бы и мокрого места". Невзоров рассказал, почему в РФ заявляют, что воюют с НАТО
"Я так взволнована". Экс-жена Кличко сняла селфи-видео и показала двоих мужчин
"Я так взволнована". Экс-жена Кличко сняла селфи-видео и показала двоих мужчин
  "Получается влажным с насыщенным сливочным вкусом". Кулинарный блогер рассказала, как приготовить манник на кефире из творога
  "Получается влажным с насыщенным сливочным вкусом". Кулинарный блогер рассказала, как приготовить манник на кефире из творога
  Леньо: Я сам из бандеровской семьи. Мой дед был сотником УПА. И меня воспитывали достаточно патриотично
  Леньо: Я сам из бандеровской семьи. Мой дед был сотником УПА. И меня воспитывали достаточно патриотично G
Алеся БАЦМАН
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Мейхер показала внутреннюю часть бедер перед камерой. Видео (141295)
2
"Лично я с ней общаться больше не буду никогда". Чмерковский про уехавшую в Россию и сменившую гражданство Денисову (115718)
3
"Большой спрос. Рестораны заказывают". В сети показали гробы для Путина, которые пользуются популярностью на Хэллоуин. Фото (83625)
4
"Помогайте и не делайте ошибок". Жена освобожденного из плена командира полка "Азов" Прокопенко рассказала о главном желании своего мужа (37372)
5
"Я расскажу вам про страну, где так мозги засраты, хоть разгребай лопатой". Макаревич спел о стране, "что сдуру вляпалась в войну". Видео (34437)
6
Роднянский: То, что Путин и его банда сделали с Россией, могли совершить только враги (30824)
7
Леньо: Я сам из бандеровской семьи. Мой дед был сотником УПА. И меня воспитывали достаточно патриотично (30212) G
8
39-летний David Axelrod высказался о браке с 48-летней Мозговой (27580)
 
 
 
 