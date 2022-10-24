Леньо: Не думаю, что найдется психиатр, который сможет объяснить болезнь России, почему они убивают, режут, насилуют, лезут в чужие страны

Журналистка спросила, что сейчас после восьми месяцев активной войны в Украине, музыкант думает о россиянах.

"Я думаю, что это какая-то очень деградированная каста людей. Нацией это не назовешь, потому что нет такой нации. Это такая смесь советских людей, территория, на которой проживает огромное количество этносов, все эти этносы забыли собственные корни, обрусевшие, одурманенные кагэбэшной пропагандой", – сказал Леньо.

По его словам, преступления, совершенные россиянами в Украине, показывают, что они "ненормальные люди".

"Учитывая, что мы видели, что они натворили в городах, которые они оккупировали, это извращенцы, это бедный народ. Духовно он очень беден, он и материально очень беден. То есть это такие уже, знаете ли, современные зомби. Просто современные зомби, с которыми нет никаких шансов найти общий язык. Не думаю, что найдется хотя бы один психиатр, который сможет разъяснить болезнь России. Просто думаю, что нет человека, который мог бы объяснить четко и понятно, почему они себя так ведут, почему они убивают, режут, насилуют, лезут в чужие страны и так далее. Это такой уж космический мусор, я бы так назвал. Космический мусор", – заявил Леньо.

Леньо: Москали вели себя, как дикие животные — они ели собак. Мы находили много подвешенных трупов собак, с которых содрана кожа. Они ели котов. Полный текст интервью

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Видео: Алеся Бацман / YouTube



