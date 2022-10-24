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"Медведев – без шансов. Видит себя в кресле Кириенко". Буданов рассказал о возможных преемниках Путина

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Путин возглавляет Россию с 2000 года с четырехлетним перерывом на премьерство
Путин возглавляет Россию с 2000 года с четырехлетним перерывом на премьерство
Фото: EPA

В России несколько претендентов на место президента РФ после Владимира Путина, сообщил глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов. Об этом он говорил "Украинской правде" в интервью, опубликованном 24 октября.

Журналисты спросили, правда ли, что за возможность стать преемником Путина тайно борются замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев и сын секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева, министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев.

"Медведев – без шансов. А что касается сына Патрушева, то его хочет видеть президентом прежде всего его отец. Он главный, кто хочет этого. Есть ли у Патрушева шансы? Гипотетически есть. Но он там не один", – сказал Буданов.

В частности, по его словам, "видит себя в кресле" первого замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко, который помогал Путину аннексировать захваченные территории Украины. 

"Он видит себя преемником при таком, более или менее мирном трансфере власти", – пояснил глава ГУР. 

На вопрос о других кандидатах Буданов предложил "остановиться пока на этих" и "подождать немного". 

Контекст:

Путин занимает должность президента России с 2000 года с перерывом в 2008–2012 годах, когда был главой правительства. 

При президентстве Путина Россия сначала оккупировала в 2014 году Крым и начала вооруженную агрессию против Украины на Донбассе, а потом 24 февраля 2022 года начала полномасштабное вторжение. Путин называет войну "спецоперацией", цель которой – "демилитаризация" и "денацификация" Украины.

В 2020 году в конституцию РФ внесли изменения, которые позволяют Путину снова баллотироваться на должность главы Кремля в 2024 году. Он неоднократно заявлял, что пока не решил, будет ли баллотироваться на новый срок.

Ряд экспертов, например, исполнительный директор Украинского института будущего Вадим Денисенко, прогнозируют, что вследствие военных неудач в Украине Путин может лишиться власти.

Среди возможных преемников Путина аналитики называют Николая Патрушева, Дмитрия ПатрушеваСергея Кириенко,  премьер-министра России Михаила Мишустина

Некоторые эксперты считают, что после Путина единоличного правления в стране не будет, или, по крайней мере, преемником не станет никто из его команды

Теги: Дмитрий Медведев, Россия, Владимир Путин, Николай Патрушев, Сергей Кириенко, Дмитрий Патрушев, ГУР Минобороны Украины, Кирилл Буданов
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