"Медведев – без шансов. Видит себя в кресле Кириенко". Буданов рассказал о возможных преемниках Путина

Журналисты спросили, правда ли, что за возможность стать преемником Путина тайно борются замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев и сын секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева, министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев.
"Медведев – без шансов. А что касается сына Патрушева, то его хочет видеть президентом прежде всего его отец. Он главный, кто хочет этого. Есть ли у Патрушева шансы? Гипотетически есть. Но он там не один", – сказал Буданов.
В частности, по его словам, "видит себя в кресле" первого замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко, который помогал Путину аннексировать захваченные территории Украины.
"Он видит себя преемником при таком, более или менее мирном трансфере власти", – пояснил глава ГУР.
На вопрос о других кандидатах Буданов предложил "остановиться пока на этих" и "подождать немного".
Путин занимает должность президента России с 2000 года с перерывом в 2008–2012 годах, когда был главой правительства.
При президентстве Путина Россия сначала оккупировала в 2014 году Крым и начала вооруженную агрессию против Украины на Донбассе, а потом 24 февраля 2022 года начала полномасштабное вторжение. Путин называет войну "спецоперацией", цель которой – "демилитаризация" и "денацификация" Украины.
В 2020 году в конституцию РФ внесли изменения, которые позволяют Путину снова баллотироваться на должность главы Кремля в 2024 году. Он неоднократно заявлял, что пока не решил, будет ли баллотироваться на новый срок.
Ряд экспертов, например, исполнительный директор Украинского института будущего Вадим Денисенко, прогнозируют, что вследствие военных неудач в Украине Путин может лишиться власти.
Среди возможных преемников Путина аналитики называют Николая Патрушева, Дмитрия Патрушева, Сергея Кириенко, премьер-министра России Михаила Мишустина,
Некоторые эксперты считают, что после Путина единоличного правления в стране не будет, или, по крайней мере, преемником не станет никто из его команды.