"Медведев – без шансов. Видит себя в кресле Кириенко". Буданов рассказал о возможных преемниках Путина

Путин возглавляет Россию с 2000 года с четырехлетним перерывом на премьерство Фото: EPA

Журналисты спросили, правда ли, что за возможность стать преемником Путина тайно борются замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев и сын секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева, министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев.

"Медведев – без шансов. А что касается сына Патрушева, то его хочет видеть президентом прежде всего его отец. Он главный, кто хочет этого. Есть ли у Патрушева шансы? Гипотетически есть. Но он там не один", – сказал Буданов.

В частности, по его словам, "видит себя в кресле" первого замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко, который помогал Путину аннексировать захваченные территории Украины.

"Он видит себя преемником при таком, более или менее мирном трансфере власти", – пояснил глава ГУР.

На вопрос о других кандидатах Буданов предложил "остановиться пока на этих" и "подождать немного".