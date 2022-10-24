Глава "Укрэнерго": Энергосистема Украины, несмотря на обстрелы, все еще цельная и контролируемая. Мы пока далеки от апокалиптического сценария

Об этом в интервью "РБК-Украина", опубликованном 24 октября, сообщил глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.
Журналист в беседе с главой НЭК попросил его прокомментировать сообщения, что якобы Украина в результате обстрелов может остаться без света "на недели и даже месяцы".
"Сейчас довольно сложно такое вообразить. Если исходить даже из нынешней ситуации, наша энергосистема все еще цельная и контролируемая диспетчерским центром "Укрэнерго", – ответил Кудрицкий. – Мы пока далеки от апокалиптического сценария. Я даже не знаю, насколько этот апокалипсис реалистичен".
По мнению руководителя "Укрэнерго", выбором целей для атак оккупантов по Украине занимались российские энергетики.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Последние недели РФ массированно обстреливает Украину. С 10-го по 20 октября российские войска нанесли около 300 ударов из разных видов оружия по украинским энергетическим объектам, сообщил министр энергетики Герман Галущенко. В результате обстрелов в Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры.
22 октября россияне снова массировано атаковали энергетические объекты по всей Украине. В Одесской области враг нанес два ракетных удара по объекту энергетической инфраструктуры, три человека пострадали. В Кировоградской области россияне попали ракетами по важным энергетическим объектам. В Хмельницком после взрывов пропало электричество, власти предупредили об отключении воды. В Ровенской области ударами повреждены электроподстанции, в Ровно и части области нет света. В Николаевской области враг ударил по двум объектам критической инфраструктуры.
В "Укрэнерго" заявили, что начинают вынужденные отключения электричества.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 22 октября враг запустил по украинским объектам 36 ракет, большинство из них сбили.