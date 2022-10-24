Глава "Укрэнерго": Энергосистема Украины, несмотря на обстрелы, все еще цельная и контролируемая. Мы пока далеки от апокалиптического сценария

Ситуацию, когда Украина в результате обстрелов оккупантов может остаться без света на месяцы, сложно вообразить, отметил Кудрицкий Фото: depositphotos.com

Об этом в интервью "РБК-Украина", опубликованном 24 октября, сообщил глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

Журналист в беседе с главой НЭК попросил его прокомментировать сообщения, что якобы Украина в результате обстрелов может остаться без света "на недели и даже месяцы".

"Сейчас довольно сложно такое вообразить. Если исходить даже из нынешней ситуации, наша энергосистема все еще цельная и контролируемая диспетчерским центром "Укрэнерго", – ответил Кудрицкий. – Мы пока далеки от апокалиптического сценария. Я даже не знаю, насколько этот апокалипсис реалистичен".

По мнению руководителя "Укрэнерго", выбором целей для атак оккупантов по Украине занимались российские энергетики.

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