Выбором целей для атак оккупантов по Украине занимались российские энергетики – глава "Укрэнерго"

Об этом в интервью "РБК-Украина", опубликованном 24 октября, сообщил глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

По его словам, россияне хотели "ослабить сеть так, чтобы она потеряла способность обеспечивать надежное энергоснабжение".

В целом обстрелы происходили почти во всех областях – на западе, востоке, в центре, на севере и юге Украины. Оккупанты "пытаются погасить" энергосистему Украины полностью, отметил Кудрицкий.

Журналист спросил главу НЭК, как россияне отбирали объекты для атак. Военные вряд ли могли сами их выбирать, наверное, это происходило вместе с российскими энергетиками, допустил он.

"Я абсолютно в этом уверен. Российские военные могут только атаковать. Непосредственно выбором целей, на мой взгляд, занимались российские энергетики, – ответил Кудрицкий. – Я не знаю, кто конкретно, не я планировал эти атаки. Думаю, они могли быть из российского системного оператора – "Россети".

Руководитель "Укрэнерго" добавил, что Украина после победы в войне над Россией "будет требовать, чтобы на скамье подсудимых сидели не только военные, но и энергетики".

"Не только люди, которые нажимали кнопки, но и выбиравшие цели. Их действия привели к гибели невинных людей, включая наших сотрудников", – подчеркнул Кудрицкий.

Война России против Украины. Главное (обновляется)