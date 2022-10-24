ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Выбором целей для атак оккупантов по Украине занимались российские энергетики – глава "Укрэнерго"

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Оккупанты пытаются полностью погасить энергосистему Украины, отметил Кудрицкий
Оккупанты пытаются полностью погасить энергосистему Украины, отметил Кудрицкий
Фото: Віталій Коваль / Facebook

Российские оккупанты, обстреливая объекты энергетической инфраструктуры Украины, имели цель нанести максимальный вред там, где наибольшее потребление электроэнергии.

Об этом в интервью "РБК-Украина", опубликованном 24 октября, сообщил глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

По его словам, россияне хотели "ослабить сеть так, чтобы она потеряла способность обеспечивать надежное энергоснабжение".

В целом обстрелы происходили почти во всех областях – на западе, востоке, в центре, на севере и юге Украины. Оккупанты "пытаются погасить" энергосистему Украины полностью, отметил Кудрицкий.

Журналист спросил главу НЭК, как россияне отбирали объекты для атак. Военные вряд ли могли сами их выбирать, наверное, это происходило вместе с российскими энергетиками, допустил он.

"Я абсолютно в этом уверен. Российские военные могут только атаковать. Непосредственно выбором целей, на мой взгляд, занимались российские энергетики, – ответил Кудрицкий. – Я не знаю, кто конкретно, не я планировал эти атаки. Думаю, они могли быть из российского системного оператора – "Россети".

Руководитель "Укрэнерго" добавил, что Украина после победы в войне над Россией "будет требовать, чтобы на скамье подсудимых сидели не только военные, но и энергетики".

"Не только люди, которые нажимали кнопки, но и выбиравшие цели. Их действия привели к гибели невинных людей, включая наших сотрудников", – подчеркнул Кудрицкий.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Последние недели РФ массированно обстреливает Украину. С 10-го по 20 октября российские войска нанесли около 300 ударов из разных видов оружия по украинским энергетическим объектам, сообщил министр энергетики Герман Галущенко. В результате обстрелов в Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры.

22 октября россияне снова массировано атаковали энергетические объекты по всей Украине. В Одесской области враг нанес два ракетных удара по объекту энергетической инфраструктуры, три человека пострадали. В Кировоградской области россияне попали ракетами по важным энергетическим объектам. В Хмельницком после взрывов пропало электричество, власти предупредили об отключении воды. В Ровенской области ударами повреждены электроподстанции, в Ровно и части области нет света. В Николаевской области враг ударил по двум объектам критической инфраструктуры.

В "Укрэнерго" заявили, что начинают вынужденные отключения электричества.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 22 октября враг запустил по украинским объектам 36 ракет, большинство из них сбили.

Теги: Россия, Украина, Укрэнерго, электричество, электроэнергия, обстрелы, война России против Украины, интервью, инфраструктура, энергосистема, Владимир Кудрицкий, российские оккупанты
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Леньо: Культурный фронт невероятно важен. Мы милитарно выгоним врага из своей страны, но у нас останется очень много "русского мира" внутри
  Леньо: Культурный фронт невероятно важен. Мы милитарно выгоним врага из своей страны, но у нас останется очень много "русского мира" внутри G
Алеся БАЦМАН
  "Будут откровенные сцены и красивые тела". На Takflix вышел первый украинский эротический сериал с Зюбиной, Мухарским и Яценко
  "Будут откровенные сцены и красивые тела". На Takflix вышел первый украинский эротический сериал с Зюбиной, Мухарским и Яценко
"Чудеса случаются даже в темные времена". Переживщий оккупацию Купянска пес стал членом семьи итальянского тенора Бочелли. Видео, фото
"Чудеса случаются даже в темные времена". Переживщий оккупацию Купянска пес стал членом семьи итальянского тенора Бочелли. Видео, фото
"Борются, верят, ждут". Жена командира полка "Азов" Прокопенко посвятила новую иллюстрацию семьям украинских защитников, которые остаются в плену
"Борются, верят, ждут". Жена командира полка "Азов" Прокопенко посвятила новую иллюстрацию семьям украинских защитников, которые остаются в плену
Слава Демин рассказал, какой совет дал Вере Брежневой, чтобы ее не хейтили
Слава Демин рассказал, какой совет дал Вере Брежневой, чтобы ее не хейтили
Выбирать тыкву по вкусу и цвету. Шеф-повар Владимир Ярославский поделился рецептом пюре из запеченной тыквы
Выбирать тыкву по вкусу и цвету. Шеф-повар Владимир Ярославский поделился рецептом пюре из запеченной тыквы
10-летняя дочь Бейонсе предложила на аукционе $80 тыс. за бриллиантовые серьги
10-летняя дочь Бейонсе предложила на аукционе $80 тыс. за бриллиантовые серьги
Группа "Без обмежень" собрала в поддержку ВСУ 8 млн грн во время концертного тура за границей
Группа "Без обмежень" собрала в поддержку ВСУ 8 млн грн во время концертного тура за границей
Стало известно, от чего умер Хагрид
Стало известно, от чего умер Хагрид
Сердючка с мамой на концерте в Варшаве пожелали Гордону "миллионную денег пачку и крутую тачку". Видео
Сердючка с мамой на концерте в Варшаве пожелали Гордону "миллионную денег пачку и крутую тачку". Видео
The Rasmus показали, как учили украинский. Видео
The Rasmus показали, как учили украинский. Видео
"У меня похитили личные данные". El Кравчук пострадал от нового продюсера
"У меня похитили личные данные". El Кравчук пострадал от нового продюсера
"Боже мой, женщина, вы потрясающая". 43-летняя Pink показала фигуру в бикини
"Боже мой, женщина, вы потрясающая". 43-летняя Pink показала фигуру в бикини
"Это личное оскорбление. Мерзко". Ясинский высказался о совладельце "Мотор Січі" Богуслаеве, который подозревается в работе на РФ
"Это личное оскорбление. Мерзко". Ясинский высказался о совладельце "Мотор Січі" Богуслаеве, который подозревается в работе на РФ
  Решетник планирует усыновить ребенка
  Решетник планирует усыновить ребенка
"Очень мощно, напеваю второй час". Крупин спел песню о смерти Путина. Видео
"Очень мощно, напеваю второй час". Крупин спел песню о смерти Путина. Видео
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Большой спрос. Рестораны заказывают". В сети показали гробы для Путина, которые пользуются популярностью на Хэллоуин. Фото (125774)
2
"От России не осталось бы и мокрого места". Невзоров рассказал, почему в РФ заявляют, что воюют с НАТО (95138)
3
"Такой плакат должен быть напротив всех посольств России". В сети обсуждают новый пост Гордона (86321)
4
39-летний David Axelrod высказался о браке с 48-летней Мозговой (81590)
5
Леньо: Я сам из бандеровской семьи. Мой дед был сотником УПА. И меня воспитывали достаточно патриотично (55008) G
6
"Помогайте и не делайте ошибок". Жена освобожденного из плена командира полка "Азов" Прокопенко рассказала о главном желании своего мужа (38004)
7
"Я расскажу вам про страну, где так мозги засраты, хоть разгребай лопатой". Макаревич спел о стране, "что сдуру вляпалась в войну". Видео (37801)
8
Роднянский: То, что Путин и его банда сделали с Россией, могли совершить только враги (31261)
 
 
 
 