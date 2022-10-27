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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты за сутки выпустили 20 иранских дронов по критической инфраструктуре Украины, ПВО сбила 18 из них – Залужный

По данным Офиса генпрокурора, за три недели октября Россия нанесла более 50 ударов по обэектам украинской энергетики
По данным Офиса генпрокурора, за три недели октября Россия нанесла более 50 ударов по обэектам украинской энергетики
Фото: Віталій Коваль / Facebook (архив)

За последние сутки российские оккупанты атаковали объекты критической инфраструктуры Украины 20 дронами-камикадзе иранского производства Shahed-136, почти все они были сбиты.

Об этом главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил в Facebook. 

"За последние сутки силами и средствами ПВО уничтожено 18 из 20 БПЛА Shahed-136, применявшихся по объектам критической инфраструктуры нашего государства", – написал он. 

Войска РФ массово атаковали Украину дронами этой ночью. 26 октября в период с 22.00 до 24.00, по информации командования Воздушных сил ВСУ, россияне выпустили более 20 беспилотников. Украинские защитники сбили 19 дронов (в том числе 17 – силы ПВО). Какие объекты оккупанты атаковали этими БПЛА ночью, в ВС ВСУ не уточняли. 

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Контекст:

Последние недели РФ массированно обстреливает Украину. С 10-го по 20 октября российские войска нанесли около 300 ударов из разных видов оружия (в том числе применялись иранские дроны) по украинским энергетическим объектам, сообщил министр энергетики Герман Галущенко. В результате обстрелов в Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры.

По данным Офиса генпрокурора, за три недели октября Россия нанесла больше ударов по объектам энергетики Украины, чем за предыдущие семь месяцев. С начала вторжения РФ по энергосистеме Украины было нанесено 85 ударов, из них 51 – в октябре.

В "Укрэнерго" заявили, что начинают вынужденные отключения электричества. График отключений планируют сделать "более понятным" для потребителей, рассказали в Офисе президента 26 октября. В работе над графиком особо учитываются потребности предприятий критической инфраструктуры и обороны, уточнили в ОП. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, энергетика, ПВО, беспилотники, ВСУ, инфраструктура, Валерий Залужный, российские оккупанты
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