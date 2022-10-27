Оккупанты за сутки выпустили 20 иранских дронов по критической инфраструктуре Украины, ПВО сбила 18 из них – Залужный

Об этом главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил в Facebook.

"За последние сутки силами и средствами ПВО уничтожено 18 из 20 БПЛА Shahed-136, применявшихся по объектам критической инфраструктуры нашего государства", – написал он.

Войска РФ массово атаковали Украину дронами этой ночью. 26 октября в период с 22.00 до 24.00, по информации командования Воздушных сил ВСУ, россияне выпустили более 20 беспилотников. Украинские защитники сбили 19 дронов (в том числе 17 – силы ПВО). Какие объекты оккупанты атаковали этими БПЛА ночью, в ВС ВСУ не уточняли.

Контекст:

Последние недели РФ массированно обстреливает Украину. С 10-го по 20 октября российские войска нанесли около 300 ударов из разных видов оружия (в том числе применялись иранские дроны) по украинским энергетическим объектам, сообщил министр энергетики Герман Галущенко. В результате обстрелов в Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры.

По данным Офиса генпрокурора, за три недели октября Россия нанесла больше ударов по объектам энергетики Украины, чем за предыдущие семь месяцев. С начала вторжения РФ по энергосистеме Украины было нанесено 85 ударов, из них 51 – в октябре.

В "Укрэнерго" заявили, что начинают вынужденные отключения электричества. График отключений планируют сделать "более понятным" для потребителей, рассказали в Офисе президента 26 октября. В работе над графиком особо учитываются потребности предприятий критической инфраструктуры и обороны, уточнили в ОП.