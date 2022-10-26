Энергетики ДТЭК Ахметова вернули свет для 4 тыс. семей в Донецкой области

По информации главы Донецкой областной военной администрации Павла Кириленко, ночью продолжались обстрелы прифронтовых общин в центре и на севере области. Несмотря на это, энергетики продолжили восстанавливать разрушенные обстрелами сети. Так, свет вернули 4 тыс. семей Донбасса.

Без электроснабжения остаются 79 населенных пунктов Донецкой области, где специалисты энергокомпании не имеют доступа к проведению работ.

"Энергетики обязательно вернут свет всем жителям области, как только получат разрешение на проведение работ от Вооруженных сил Украины. Специалисты "ДТЭК Донецкие электросети" непрерывно работают уже 245-е сутки и восстанавливают оборудование и линии сразу же, как только это становится возможным", – отметили в компании.