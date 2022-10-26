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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Энергетики ДТЭК Ахметова вернули свет для 4 тыс. семей в Донецкой области

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Без электроснабжения остаются 79 населенных пунктов Донецкой области
Без электроснабжения остаются 79 населенных пунктов Донецкой области
Фото: dtek-dem.com.ua

За минувшие сутки ремонтные бригады компании ДТЭК Рината Ахметова возобновили поставки света для 4 тыс. семей в шести населенных пунктах, обесточенных из-за российских обстрелов в Донецкой области. Об этом говорится в сообщении компании.

По информации главы Донецкой областной военной администрации Павла Кириленко, ночью продолжались обстрелы прифронтовых общин в центре и на севере области. Несмотря на это, энергетики продолжили восстанавливать разрушенные обстрелами сети. Так, свет вернули 4 тыс. семей Донбасса.

Без электроснабжения остаются 79 населенных пунктов Донецкой области, где специалисты энергокомпании не имеют доступа к проведению работ.

"Энергетики обязательно вернут свет всем жителям области, как только получат разрешение на проведение работ от Вооруженных сил Украины. Специалисты "ДТЭК Донецкие электросети" непрерывно работают уже 245-е сутки и восстанавливают оборудование и линии сразу же, как только это становится возможным", – отметили в компании.

Контекст:

По данным Офиса генпрокурора, за три недели октября Россия нанесла больше ударов по объектам энергетики Украины, чем за предыдущие семь месяцев. С начала вторжения РФ по энергосистеме Украины было совершено 85 атак, из которых 51 – в октябре.

22 октября россияне снова массировано атаковали энергетические объекты по всей Украине. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 22 октября враг запустил по украинским объектам 36 ракет, большинство из них сбили.

В "Укрэнерго" заявили, что начинают вынужденные отключения электричества.

Теги: Донецкая область, энергетика, электричество, ДТЭК, электроснабжение, ремонт, обстрелы, война России против Украины, энергосистема
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