В Донецкой области обнаружили тела четырех мирных жителей, убитых во время российской оккупации – ОВА

Также глава ОВА сообщил, что за минувшие сутки в результате обстрелов со стороны российских захватчиков погиб один мирный житель области – в Бахмуте. Еще четыре человека ранены.
Всего с начала полномасштабного вторжения РФ в Донецкой области погибло как минимум 1100 мирных жителей, еще 2472 человека получили ранения. Кириленко подчеркнул, что пока нет возможности установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.
"За все преступления на нашей земле россияне будут отвечать!" – отметил глава ОВА.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российская армия открыто вторглась в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, бои идут на востоке и юге страны.
По данным Кириленко, в конце августа ВСУ контролировали 45% территории региона. Позже стало известно о деоккупации новых территорий.
В Нацполиции 20 октября сообщили, что на освобожденных территориях Донецкой области выявили 181 тело мирных жителей.