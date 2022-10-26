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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Донецкой области обнаружили тела четырех мирных жителей, убитых во время российской оккупации – ОВА

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За минувшие сутки в результате обстрелов со стороны российских захватчиков погиб один мирный житель Донецкой области
За минувшие сутки в результате обстрелов со стороны российских захватчиков погиб один мирный житель Донецкой области
Фото: Павло Кириленко / Донецька ОДА (ОВА) / Telegram

Правоохранители обнаружили тела четырех мирных жителей, убитых во время российской оккупации поселка Дробышево Донецкой области. Об этом 26 октября в Telegram заявил глава областной военной администрации Павел Кириленко.

Также глава ОВА сообщил, что за минувшие сутки в результате обстрелов со стороны российских захватчиков погиб один мирный житель области – в Бахмуте. Еще четыре человека ранены.

Всего с начала полномасштабного вторжения РФ в Донецкой области погибло как минимум 1100 мирных жителей, еще 2472 человека получили ранения. Кириленко подчеркнул, что пока нет возможности установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

"За все преступления на нашей земле россияне будут отвечать!" – отметил глава ОВА.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российская армия открыто вторглась в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, бои идут на востоке и юге страны.

По данным Кириленко, в конце августа ВСУ контролировали 45% территории региона. Позже стало известно о деоккупации новых территорий.

В Нацполиции 20 октября сообщили, что на освобожденных территориях Донецкой области выявили 181 тело мирных жителей.

Теги: Россия, Украина, Донецкая область, Вооруженные силы Украины, раненые, жертвы, обстрелы, война России против Украины, Бахмут, Павел Кириленко
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