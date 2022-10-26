В Донецкой области обнаружили тела четырех мирных жителей, убитых во время российской оккупации – ОВА

За минувшие сутки в результате обстрелов со стороны российских захватчиков погиб один мирный житель Донецкой области Фото: Павло Кириленко / Донецька ОДА (ОВА) / Telegram

Также глава ОВА сообщил, что за минувшие сутки в результате обстрелов со стороны российских захватчиков погиб один мирный житель области – в Бахмуте. Еще четыре человека ранены.

Всего с начала полномасштабного вторжения РФ в Донецкой области погибло как минимум 1100 мирных жителей, еще 2472 человека получили ранения. Кириленко подчеркнул, что пока нет возможности установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

"За все преступления на нашей земле россияне будут отвечать!" – отметил глава ОВА.

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