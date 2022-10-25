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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Донецкой области погиб в боях майор НАБУ Тарас Пона

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Под Бахмутом идут напряженные бои
Под Бахмутом идут напряженные бои
Фото: EPA

В районе Бахмута Донецкой области 21 октября погиб сотрудник управления специальных операций Национального бюро Украины майор Тарас Пона. Об этом сообщила 24 октября пресс-служба НАБУ.

"21 октября во время боя в Донецкой области погиб сотрудник Национального бюро Тарас Пона", – говорится в сообщении.

В НАБУ отметили, что Пона с первых дней полномасштабного вторжения присоединился к рядам ВСУ и с оружием в руках защищал украинскую землю от оккупантов.

Пона – уроженец Черкасской области. Работал в НАБУ с января 2016 года. У него остались жена и трое детей.

Контекст:

10 октября британская разведка сообщала, что РФ уделяет первостепенное внимание наступлению в центре Донбасса, особенно в районе Бахмута, чтобы продемонстрировать хоть какой-нибудь успех в войне против Украины.

На данный момент Бахмут является одной из ключевых горячих точек на фронте, отмечал 16 октября президент Украины Владимир Зеленский.

В Минобороны Украины сообщали, что российские власти приказали своим войскам захватить Бахмут и выйти на админграницу Донецкой области до конца октября. Сейчас там идут тяжелые бои.

Теги: Донецкая область, некролог, украинский военный, Бахмут, НАБУ, погибшие
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