В Донецкой области погиб в боях майор НАБУ Тарас Пона

"21 октября во время боя в Донецкой области погиб сотрудник Национального бюро Тарас Пона", – говорится в сообщении.
В НАБУ отметили, что Пона с первых дней полномасштабного вторжения присоединился к рядам ВСУ и с оружием в руках защищал украинскую землю от оккупантов.
Пона – уроженец Черкасской области. Работал в НАБУ с января 2016 года. У него остались жена и трое детей.
10 октября британская разведка сообщала, что РФ уделяет первостепенное внимание наступлению в центре Донбасса, особенно в районе Бахмута, чтобы продемонстрировать хоть какой-нибудь успех в войне против Украины.
На данный момент Бахмут является одной из ключевых горячих точек на фронте, отмечал 16 октября президент Украины Владимир Зеленский.
В Минобороны Украины сообщали, что российские власти приказали своим войскам захватить Бахмут и выйти на админграницу Донецкой области до конца октября. Сейчас там идут тяжелые бои.