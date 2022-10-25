В Донецкой области погиб в боях майор НАБУ Тарас Пона

"21 октября во время боя в Донецкой области погиб сотрудник Национального бюро Тарас Пона", – говорится в сообщении.

В НАБУ отметили, что Пона с первых дней полномасштабного вторжения присоединился к рядам ВСУ и с оружием в руках защищал украинскую землю от оккупантов.

Пона – уроженец Черкасской области. Работал в НАБУ с января 2016 года. У него остались жена и трое детей.