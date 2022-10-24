На фронте погиб львовский режиссер Василий Яворский

Яворский снял множество сюжетов об украинских военных, а после полномасштабного вторжения РФ и сам пошел на фронт Фото: Василь Яворський / Facebook

"Трагическое известие с фронта – наш коллега, режиссер Василий Яворский погиб как военный, боец за справедливость и герой!" – говорится в сообщении.

Яворский много лет работал режиссером, сотрудничая с телеканалом "Еспресо" и ТРК "Перший Західний" во Львовской области. Он соавтор проекта "История героя", в рамках которого выходили еженедельные сюжеты о российско-украинской войне, а также документального фильма "Последний медик терминала".

Яворский еще до начала вторжения РФ вступил в состав 103-й бригады территориальной обороны ВСУ. С февраля 2022 года он оборонял восточное направление фронта, воевал преимущественно в Донецкой области.

О смерти Яворского написал также нардеп от "Европейской солидарности" Николай Княжицкий, отметив, что тот был режиссером его программы "Вечер с Николаем Княжицким".

"Василий часто приходил на эфиры с сыном-школьником. Мы выходили в субботу, и Василию не хотелось терять ценное время общения... Раньше он как режиссер сделал несколько документалок о героях войны. Меня приглашали на премьеры, и я плакал в зале со зрителями", – написал депутат.