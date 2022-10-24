ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

На фронте погиб львовский режиссер Василий Яворский

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Яворский снял множество сюжетов об украинских военных, а после полномасштабного вторжения РФ и сам пошел на фронт
Яворский снял множество сюжетов об украинских военных, а после полномасштабного вторжения РФ и сам пошел на фронт
Фото: Василь Яворський / Facebook

На передовой погиб львовский режиссер Василий Яворский. Об этом 23 октября сообщил телеканал "Перший Західний" в Facebook.

"Трагическое известие с фронта – наш коллега, режиссер Василий Яворский погиб как военный, боец за справедливость и герой!" – говорится в сообщении.

Яворский много лет работал режиссером, сотрудничая с телеканалом "Еспресо" и ТРК "Перший Західний" во Львовской области. Он соавтор проекта "История героя", в рамках которого выходили еженедельные сюжеты о российско-украинской войне, а также документального фильма "Последний медик терминала".

Яворский еще до начала вторжения РФ вступил в состав 103-й бригады территориальной обороны ВСУ. С февраля 2022 года он оборонял восточное направление фронта, воевал преимущественно в Донецкой области. 

https://www.facebook.com/1zahidTV/videos/571463328117744/

О смерти Яворского написал также нардеп от "Европейской солидарности" Николай Княжицкий, отметив, что тот был режиссером его программы "Вечер с Николаем Княжицким".

"Василий часто приходил на эфиры с сыном-школьником. Мы выходили в субботу, и Василию не хотелось терять ценное время общения... Раньше он как режиссер сделал несколько документалок о героях войны. Меня приглашали на премьеры, и я плакал в зале со зрителями", – написал депутат. 

https://www.facebook.com/mykolakn/posts/pfbid02vKksiJpoSPkeFN668VE2zCtkqzp2MutjSC5t9Ep91bVpsbZmjcmWvpFK2w3Tft3gl

Теги: смерть, Николай Княжицкий, военные, некролог, режиссер, украинский военный, война России против Украины, погибшие, документальное кино
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Последний заплыв в море". 54-летняя Бруни снялась на пляже в спортивной куртке и плавках
"Последний заплыв в море". 54-летняя Бруни снялась на пляже в спортивной куртке и плавках
Cardi B поссорилась с Мадонной
Cardi B поссорилась с Мадонной
Икона стиля, лучший гранатометчик и повар Батон. Боец теробороны создал серию комиксов о побратимах. Фото
Икона стиля, лучший гранатометчик и повар Батон. Боец теробороны создал серию комиксов о побратимах. Фото
"Крайне неприлично", "Колхозные тетки". 46-летнюю Волочкову пристыдили за фотосессию с 51-летней подругой
"Крайне неприлично", "Колхозные тетки". 46-летнюю Волочкову пристыдили за фотосессию с 51-летней подругой
"Выглядит потрясающе", "Наша девочка". Меган Маркл вышла на прогулку в платье без бретелей
"Выглядит потрясающе", "Наша девочка". Меган Маркл вышла на прогулку в платье без бретелей
"Нас завернул Господь Бог". Могилевская с командой чуть не попала в эпицентр взрыва
"Нас завернул Господь Бог". Могилевская с командой чуть не попала в эпицентр взрыва
Никитюк показала, чем занимается, когда отключают свет
Никитюк показала, чем занимается, когда отключают свет
"Такой плакат должен быть напротив всех посольств России". В сети обсуждают новый пост Гордона
"Такой плакат должен быть напротив всех посольств России". В сети обсуждают новый пост Гордона
В день 35-летия Юрушева рассказала, за что благодарну богу
В день 35-летия Юрушева рассказала, за что благодарну богу
Названа дата проведения финала украинского нацотбора на "Евровидение 2023". Мероприятие пройдет в укрытии
Названа дата проведения финала украинского нацотбора на "Евровидение 2023". Мероприятие пройдет в укрытии
"Вульгарно". 64-летняя Мадонна перед камерой широко расставила ноги и потрогала себя рукой
"Вульгарно". 64-летняя Мадонна перед камерой широко расставила ноги и потрогала себя рукой
"Ваше тело скажет вам спасибо". Марина Боржемская рассказала, сколько времени нужно уделять тренировкам
"Ваше тело скажет вам спасибо". Марина Боржемская рассказала, сколько времени нужно уделять тренировкам
  "С тепловизорами им будет тепло". Великий снял пародию на россиянку, решившую помочь оккупантам
  "С тепловизорами им будет тепло". Великий снял пародию на россиянку, решившую помочь оккупантам
"Сложно держаться, но сложнее смотреть на себя в зеркало". Тина Кароль рассказала, какие продукты надо исключить, чтобы не стареть
"Сложно держаться, но сложнее смотреть на себя в зеркало". Тина Кароль рассказала, какие продукты надо исключить, чтобы не стареть
Жена Макаревича кардинально сменила имидж
Жена Макаревича кардинально сменила имидж
  Леньо об украинских артистах в РФ, которые поддерживают Путина: Они для меня не существуют. Они продали душу дьяволу
  Леньо об украинских артистах в РФ, которые поддерживают Путина: Они для меня не существуют. Они продали душу дьяволу G
Алеся БАЦМАН
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Лично я с ней общаться больше не буду никогда". Чмерковский про уехавшую в Россию и сменившую гражданство Денисову (119202)
2
"Большой спрос. Рестораны заказывают". В сети показали гробы для Путина, которые пользуются популярностью на Хэллоуин. Фото (93392)
3
"Помогайте и не делайте ошибок". Жена освобожденного из плена командира полка "Азов" Прокопенко рассказала о главном желании своего мужа (37544)
4
Леньо: Я сам из бандеровской семьи. Мой дед был сотником УПА. И меня воспитывали достаточно патриотично (35544) G
5
"Я расскажу вам про страну, где так мозги засраты, хоть разгребай лопатой". Макаревич спел о стране, "что сдуру вляпалась в войну". Видео (35255)
6
39-летний David Axelrod высказался о браке с 48-летней Мозговой (33832)
7
Роднянский: То, что Путин и его банда сделали с Россией, могли совершить только враги (30916)
8
"Валєра Залужний – такий крутий, такий потужний". Автор хита "По кайфу" Кензов посвятил новую песню главнокомандующему ВСУ. Аудио (22502)
 
 
 
 