Умер украинский журналист и театральный критик Вергелис

"Сказать, что он знаковая фигура в украинском театральном пространстве, – это не сказать ничего. Сегодня он стал легендой. Сегодня ушел из жизни. Светлая память человеку, который больше всего любил театр и людей театра", – говорится в сообщении союза.

"Все регалии не могут полностью отразить величие таланта и глубину потери после его смерти. Светлая память", – написало ZN.UA.

Активистка благотворительного фонда "Прихилити небо" Юлия Самборская сообщила, что Вергелис скончался после болезни.

Друзья и знакомые Вергелиса публикуют в Facebook теплые воспоминания о нем.

"Олег – поводырь для миллионов в мире театра. Со школы покупал газеты, потому что там Вергелис. Начинал со странички с его материалами. Спасибо, что был с нами. Спасибо, что доверял свои произведения "Главкому". Отдыхай. Тебя будет очень не хватать", – написал главред "Главкома" Николай Пидвезяный.

Политолог Светлана Кушнир назвала Вергелиса "человеком, который знал все и немножко больше про украинский театр".

"Для меня Олег Вергелис был этаким Маленьким Принцем украинской театральной вселенной, который был в ответе за всех, о ком хоть однажды написал. Таким и останется, просто не будет больше прилетать к нам со своей планеты", – написала журналистка Юлия Сущенко.

"Титан, который держал небо над украинским театром. Человек, который даже после тяжелой болезни мотивировал других верить и жить. Тот, кто в марте дозванивался даже в подвал, над которым летали рашистские ракеты, и на фоне взрывов уже у себя за окном говорил: "Надо все равно что-то говорить, писать, артикулировать, вот такая идея..." А ты, которая еще секунду назад была в полной апатии и унынии, собираешь себя в кучу и думаешь: "Ну да, действительно надо. Что же я раскисла?.." И благодарно включаешься в обсуждение этой идеи", – поделилась главред "Театрально-концертного Киева" Людмила Олтаржевская.