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Умер украинский журналист и театральный критик Вергелис

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Вергелису было 55 лет
Вергелису было 55 лет
Фото: Олег Вергелис / Facebook

На 56-м году жизни умер заслуженный журналист Украины, член Национального союза театральных деятелей и Национального союза журналистов Украины Олег Вергелис. Об этом сообщили Национальный союз театральных деятелей и издание ZN.UA, в котором Вергелис был редактором отдела культуры.

"Сказать, что он знаковая фигура в украинском театральном пространстве, – это не сказать ничего. Сегодня он стал легендой. Сегодня ушел из жизни. Светлая память человеку, который больше всего любил театр и людей театра", – говорится в сообщении союза. 

https://www.facebook.com/ukrainiantheater/posts/pfbid0bjqmr9JNg2tJLaibUCisz2wUssj25y6tVfiZ8mrSeGibQ2UfEvtvbBpFuZrhefYtl

"Все регалии не могут полностью отразить величие таланта и глубину потери после его смерти. Светлая память", – написало ZN.UA. 

Активистка благотворительного фонда "Прихилити небо" Юлия Самборская сообщила, что Вергелис скончался после болезни.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid022B4V4vrcHjRggY3wwU4Vs2PDmhwfKVmsXAoHh1EBiSXfU6mXW2AgWyR1PYTmpruql&id=1807620777

Друзья и знакомые Вергелиса публикуют в Facebook теплые воспоминания о нем. 

"Олег – поводырь для миллионов в мире театра. Со школы покупал газеты, потому что там Вергелис. Начинал со странички с его материалами. Спасибо, что был с нами. Спасибо, что доверял свои произведения "Главкому". Отдыхай. Тебя будет очень не хватать", – написал главред "Главкома" Николай Пидвезяный.

https://www.facebook.com/mick.pidvezianiy/posts/pfbid02FHpQFUhZUCTWAhJNWuB5Gp2p54M17si3GoJu4hNUDjkR2xAe5trcfAEWR479YzpMl

Политолог Светлана Кушнир назвала Вергелиса "человеком, который знал все и немножко больше про украинский театр".

https://www.facebook.com/svitlana.kusnir/posts/pfbid0AFMY1C4NZwqD9iXbUzPqow4JADNQxR9Kx6cb4PZJvXFyaC1TgqxaDQwmC4bx6F7rl

"Для меня Олег Вергелис был этаким Маленьким Принцем украинской театральной вселенной, который был в ответе за всех, о ком хоть однажды написал. Таким и останется, просто не будет больше прилетать к нам со своей планеты", – написала журналистка Юлия Сущенко.

https://www.facebook.com/julia.sushenko/posts/pfbid02D7MSQ2MeFqER5RL2KY7K5yB3ox1f63Ku4P3qHewqC3agWqxu2Bu3tuEZJMRQwHL4l

"Титан, который держал небо над украинским театром. Человек, который даже после тяжелой болезни мотивировал других верить и жить. Тот, кто в марте дозванивался даже в подвал, над которым летали рашистские ракеты, и на фоне взрывов уже у себя за окном говорил: "Надо все равно что-то говорить, писать, артикулировать, вот такая идея..." А ты, которая еще секунду назад была в полной апатии и унынии, собираешь себя в кучу и думаешь: "Ну да, действительно надо. Что же я раскисла?.." И благодарно включаешься в обсуждение этой идеи", – поделилась главред "Театрально-концертного Киева" Людмила Олтаржевская.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0JX1HHJrXy3y4EkeUy8BYJotifSUsr7yme535c32Z6FegvyrSywfgEF5V1ypA9VWhl&id=100007864066155

Теги: смерть, театр, некролог, журналисты, Светлана Кушнир, Олег Вергелис
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