"Нужна кровь, любая группа". В больницу попал театральный журналист Вергелис

"Друзья, очень нужна ваша помощь. Наш Олег Вергелис попал в больницу, нужна кровь, любая группа", – написала Юлия Самборская.

Она отметила, что сдать кровь для Вергелиса можно по будням в Киевском городском центре крови: на проспекте Алишера Навои, 1 (8.00–15.00) и на улице Максима Берлинского, 12 (8.00–16.00).

Диагноз кинокритика не указывается.

Вергелис уже попадал ранее в больницу. В частности, весной 2019 года он был в больнице в тяжелом состоянии и после медицинского вмешательства ему понадобилась реабилитация, перенес инсульт.