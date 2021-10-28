Вергелис: экскурсии в спальню Виктюка, где сегодня демонстрируют его пиджаки, а завтра – трусы, – то, что нужно для черноротых трескунов

"Московский Театр Романа Виктюка с 20 по 28 октября инициировал платные экскурсии в спальню-гостиную Романа Григорьевича, то есть в знаменитую квартиру режиссера, находящуюся по адресу: Москва, Тверская улица, 4. Еще в 90-е режиссер поселился в квартире после личного распоряжения тогдашнего мэра Юрия Лужкова. Ранее в этом доме жил родной сын Сталина Василий, и Виктюк частенько обыгрывал этот неожиданный сюжет о своем мистериальном московском бытии: мол, тени исторического прошлого частенько беспокоят его ночами темными без сна", – отметил Вергелис.

Журналист напомнил, что при жизни Виктюк не пускал никого лишнего даже на порог своей квартиры, так как это был его личный мир, закрытый от посторонних глаз.

"Если спекулянты-идиоты из московского Театра Виктюка забыли любимое слово Мастера, я им его напомню – "тайна". Могли бы предсказать реакцию Романа Григорьевича на затею водить в его спальню и гостиную зевак за 2 тысячи рублей. В лучшем случае он бы послал их всех в известное животворное пространство на букву "п", – продолжил театральный критик.

Олег Вергелис считает, что московский Театр Романа Виктюка подобными мероприятиями хочет сделать образ режиссера объектом любопытства вульгарного московского обывателя.

"Периодические экскурсии в спальню, где сегодня демонстрируют пиджаки Виктюка, а завтра – трусы Виктюка, – это, пожалуй, то, что нужно для Леры Кудрявцевой и других черноротых трескунов", – заявил журналист.

И то, что вытворяют так называемые "московские ученики" Виктюка с его пиджаками, спальнями и прочими аттракционами, – это типичный "антивиктюк", резюмировал Вергелис.