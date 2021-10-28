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Вергелис: экскурсии в спальню Виктюка, где сегодня демонстрируют его пиджаки, а завтра – трусы, – то, что нужно для черноротых трескунов

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Вергелис: то, что вытворяют "московские ученики" Виктюка, это типичный "антивиктюк"
Вергелис: то, что вытворяют "московские ученики" Виктюка, – это типичный "антивиктюк"
Фото: Олег Вергелис / Facebook

Украинский журналист и театральный критик Олег Вергелис 28 октября в статье для "Главкома" рассказал, как относится к тому, что московский Театр Романа Виктюка устроил платные экскурсии в квартиру, в которой жил режиссер.

"Московский Театр Романа Виктюка с 20 по 28 октября инициировал платные экскурсии в спальню-гостиную Романа Григорьевича, то есть в знаменитую квартиру режиссера, находящуюся по адресу: Москва, Тверская улица, 4. Еще в 90-е режиссер поселился в квартире после личного распоряжения тогдашнего мэра Юрия Лужкова. Ранее в этом доме жил родной сын Сталина Василий, и Виктюк частенько обыгрывал этот неожиданный сюжет о своем мистериальном московском бытии: мол, тени исторического прошлого частенько беспокоят его ночами темными без сна", – отметил Вергелис.

Журналист напомнил, что при жизни Виктюк не пускал никого лишнего даже на порог своей квартиры, так как это был его личный мир, закрытый от посторонних глаз.

"Если спекулянты-идиоты из московского Театра Виктюка забыли любимое слово Мастера, я им его напомню – "тайна". Могли бы предсказать реакцию Романа Григорьевича на затею водить в его спальню и гостиную зевак за 2 тысячи рублей. В лучшем случае он бы послал их всех в известное животворное пространство на букву "п", – продолжил театральный критик.

Олег Вергелис считает, что московский Театр Романа Виктюка подобными мероприятиями хочет сделать образ режиссера объектом любопытства вульгарного московского обывателя.

"Периодические экскурсии в спальню, где сегодня демонстрируют пиджаки Виктюка, а завтра – трусы Виктюка, – это, пожалуй, то, что нужно для Леры Кудрявцевой и других черноротых трескунов", – заявил журналист.

И то, что вытворяют так называемые "московские ученики" Виктюка с его пиджаками, спальнями и прочими аттракционами, – это типичный "антивиктюк", резюмировал Вергелис.

Контекст:

Роман Виктюк родился 28 октября 1936 года во Львове. После окончания актерского факультета ГИТИС работал в театрах Львова, Киева, Калинина и Вильнюса. На счету режиссера более 250 спектаклей, которые он поставил в театрах России, Украины, Литвы, Латвии, Италии, США, Финляндии.

В начале военного конфликта на Донбассе в 2014 году режиссер поддержал Украину.

"Хочу жителям Донбасса сказать только одно: вы живете вне Бога, вы его не слышите. На секунду выключите все телеканалы, закройте глаза и побудьте в тишине. Без зла, без насилия, без убийства. В этой тишине, приобщившись к небу, может быть, в вашей душе что-то произойдет. Должно произойти, если вы украинцы", – сказал Виктюк в комментарии изданию "ГОРДОН"

Умер Виктюк 17 ноября 2020 года в Москве в возрасте 84 лет в больнице после госпитализации с коронавирусом.

Похоронили Романа Виктюка во Львове под песню "Show Must Go On" и бурные овации.

В октябре 2021 года Театр Романа Виктюка в Москве организовал платные экскурсии "Неизвестный Виктюк" в квартиру режиссера. 

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