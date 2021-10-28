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КУЛЬТУРА

Московский театр Романа Виктюка продает билеты на экскурсии в квартиру режиссера

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Роман Виктюк был уроженцем Львова
Роман Виктюк был уроженцем Львова
Скриншот: Вечерний Ургант / YouTube

Театр Романа Виктюка (Москва) организовал платные экскурсии "Неизвестный Виктюк" в квартиру режиссера. Об этом 16 октября сообщается на сайте театра.

Проходят экскурсии с 20 по 28 октября ежедневно. В театре напоминают, что ранее эта квартира принадлежала Василию Сталину – сыну советского диктатора Иосифа Сталина.

"Интерьеры, знаменитый гардероб с пиджаками, библиотека и фонотека, фотографии и картины – все осталось, как при жизни хозяина", – сказано в анонсе экскурсии.

Стоимость входного билета – 2000 руб. (около 750 грн).

Контекст:

Роман Виктюк родился 28 октября 1936 года во Львове. После окончания актерского факультета ГИТИС работал в театрах Львова, Киева, Калинина и Вильнюса. На счету режиссера более 250 спектаклей, которые он поставил в театрах России, Украины, Литвы, Латвии, Италии, США, Финляндии.

В начале военного конфликта на Донбассе в 2014 году режиссер поддержал Украину.

"Хочу жителям Донбасса сказать только одно: вы живете вне Бога, вы его не слышите. На секунду выключите все телеканалы, закройте глаза и побудьте в тишине. Без зла, без насилия, без убийства. В этой тишине, приобщившись к небу, может быть, в вашей душе что-то произойдет. Должно произойти, если вы украинцы", – сказал Виктюк в комментарии изданию "ГОРДОН"

Умер Виктюк 17 ноября 2020 года в Москве в возрасте 84 лет в больнице после госпитализации с коронавирусом.

Похоронили Романа Виктюка во Львове под песню "Show Must Go On" и бурные овации.

Теги: Роман Виктюк, Москва, театр, квартира
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