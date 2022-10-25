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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украинские военные отразили атаки оккупантов в районе 10 населенных пунктов на Донбассе

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Украинские военные противостоят наступлению врага на бахмутском и авдеевском направлениях
Украинские военные противостоят наступлению врага на бахмутском и авдеевском направлениях
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Российские захватчики пытаются удержать временно оккупированные территории и улучшить свое тактическое положение, а также ведут наступательные действия на бахмутском и авдеевском направлениях. Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ 25 октября.

За минувшие сутки Силы обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах 10 населенных пунктов: Белогоровка Луганской области и Бахмут, Белогоровка, Верхнекаменское, Иванград, Клещиевка, Спорное, Соледар, Марьинка и Невельское Донецкой области.

Украинская авиация за прошедшие сутки нанесла более 30 ударов. Подтверждено поражение 22 районов сосредоточения вооружения и военной техники врага, пяти складов боеприпасов и девяти зенитных ракетных комплексов врага.

На разных направлениях украинские подразделения противовоздушной обороны сбили три вертолета Ка-52 "Аллигатор", бомбардировщик Су-24М, два беспилотника "Орлан-10" и беспилотник Shahed-131.

Ракетные войска и артиллерия за минувшие сутки поразили шесть районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, два склада боеприпасов, зенитный ракетный комплекс, радиолокационную станцию "Зоопарк" и еще два важных объекта противника.

"По уточненной информации, за последние дни подтверждено уничтожение пяти единиц вооружения и военной техники и 110 военнослужащих оккупационных войск в Запорожской и Херсонской областях", – отметили в Генштабе.

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Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.

В конце августа – в начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. Освобождены тысячи квадратных километров территории Украины.

Теги: Луганская область, Донецкая область, Генштаб ВСУ, Марьинка, Соледар, Невельское, война России против Украины, Бахмут, потери армии России, Белогоровка
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