Украинские военные отразили атаки оккупантов в районе 10 населенных пунктов на Донбассе

Украинские военные противостоят наступлению врага на бахмутском и авдеевском направлениях Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

За минувшие сутки Силы обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах 10 населенных пунктов: Белогоровка Луганской области и Бахмут, Белогоровка, Верхнекаменское, Иванград, Клещиевка, Спорное, Соледар, Марьинка и Невельское Донецкой области.

Украинская авиация за прошедшие сутки нанесла более 30 ударов. Подтверждено поражение 22 районов сосредоточения вооружения и военной техники врага, пяти складов боеприпасов и девяти зенитных ракетных комплексов врага.

На разных направлениях украинские подразделения противовоздушной обороны сбили три вертолета Ка-52 "Аллигатор", бомбардировщик Су-24М, два беспилотника "Орлан-10" и беспилотник Shahed-131.

Ракетные войска и артиллерия за минувшие сутки поразили шесть районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, два склада боеприпасов, зенитный ракетный комплекс, радиолокационную станцию "Зоопарк" и еще два важных объекта противника.

"По уточненной информации, за последние дни подтверждено уничтожение пяти единиц вооружения и военной техники и 110 военнослужащих оккупационных войск в Запорожской и Херсонской областях", – отметили в Генштабе.