Украинские военные на юге уничтожили РЛС "Зоопарк-1"

Подразделения украинских ракетно-артиллерийских войск на юге выполнили 130 огневых задач за день.

"Получено подтверждение, что так называемая вторая, а точнее, долгая армия мира снова уменьшилась на семь рашистов. Также наши бойцы сократили жизнь радиолокационной станции "Зоопарк-1" в Херсоской области", – говорится сообщение.

Россияне в течение боевого дня шесть раз атаковали авиацией украинские позиции и освобожденные в октябре населенные пункты Бериславского района Херсонской области. Также оккупанты вели минометный огонь по прибрежной полосе Очаковской общины в Николаевской области.

Численность корабельной группировки врага в Черном море составляет 11 кораблей и катеров, в том числе три больших десантных корабля и два носителя высокоточных крылатых ракет с суммарным залпом 16 "Калибров".

Украинские военные и раньше уничтожали станции "Зоопарк-1" – как назвали ее в Минобороны Украины, "редкий образец рашистского "аналоговнета".