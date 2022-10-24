Украинские военные на юге уничтожили РЛС "Зоопарк-1"

Подразделения украинских ракетно-артиллерийских войск на юге выполнили 130 огневых задач за день.
"Получено подтверждение, что так называемая вторая, а точнее, долгая армия мира снова уменьшилась на семь рашистов. Также наши бойцы сократили жизнь радиолокационной станции "Зоопарк-1" в Херсоской области", – говорится сообщение.
Россияне в течение боевого дня шесть раз атаковали авиацией украинские позиции и освобожденные в октябре населенные пункты Бериславского района Херсонской области. Также оккупанты вели минометный огонь по прибрежной полосе Очаковской общины в Николаевской области.
Численность корабельной группировки врага в Черном море составляет 11 кораблей и катеров, в том числе три больших десантных корабля и два носителя высокоточных крылатых ракет с суммарным залпом 16 "Калибров".
Украинские военные и раньше уничтожали станции "Зоопарк-1" – как назвали ее в Минобороны Украины, "редкий образец рашистского "аналоговнета".
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.
В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке. Освобождены тысячи квадратных километров территории Украины.