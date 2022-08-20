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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ВСУ уничтожили российский радиолокационный комплекс "Зоопарк-1". Видео

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ВСУ уничтожили "Зоопарк-1" в Запорожской области
ВСУ уничтожили "Зоопарк-1" в Запорожской области
Фото: wikipedia.org (иллюстративное)

Главное управление разведки Минобороны Украины опубликовало в Telegram 20 августа видео уничтожения российского радиолокационного комплекса "Зоопарк-1".

"19 августа в Запорожской области украинские защитники уничтожили редкий образец рашистского "аналоговнета" – радиолокационный комплекс разведки и контроля стрельбы "Зоопарк-1" и четыре единицы автомобильной и бронированной техники, сообщило оперативное командование "Юг". Точное попадание по определенным координатам полностью вывело из строя технику, позволявшую корректировать огонь вражеской артиллерии", – говорится в сообщении.

Война России против Украины. Главное (обновляется)


Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля.

Потери российских оккупантов, по данным Генштаба ВСУ на 20 августа, составили около 44 900 военных1907 танков, 234 самолета, 197 вертолетов и 15 кораблей и катеров, включая флагман Черноморского флота России ракетный крейсер "Москва".

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Украина, ВСУ, война России против Украины, ГУР Минобороны Украины
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