ВСУ уничтожили российский радиолокационный комплекс "Зоопарк-1". Видео

"19 августа в Запорожской области украинские защитники уничтожили редкий образец рашистского "аналоговнета" – радиолокационный комплекс разведки и контроля стрельбы "Зоопарк-1" и четыре единицы автомобильной и бронированной техники, сообщило оперативное командование "Юг". Точное попадание по определенным координатам полностью вывело из строя технику, позволявшую корректировать огонь вражеской артиллерии", – говорится в сообщении.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля.
Потери российских оккупантов, по данным Генштаба ВСУ на 20 августа, составили около 44 900 военных, 1907 танков, 234 самолета, 197 вертолетов и 15 кораблей и катеров, включая флагман Черноморского флота России ракетный крейсер "Москва".