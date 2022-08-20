ВСУ уничтожили российский радиолокационный комплекс "Зоопарк-1". Видео

"19 августа в Запорожской области украинские защитники уничтожили редкий образец рашистского "аналоговнета" – радиолокационный комплекс разведки и контроля стрельбы "Зоопарк-1" и четыре единицы автомобильной и бронированной техники, сообщило оперативное командование "Юг". Точное попадание по определенным координатам полностью вывело из строя технику, позволявшую корректировать огонь вражеской артиллерии", – говорится в сообщении.

Война России против Украины. Главное (обновляется)



