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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Этот язык геноцида нельзя терпеть". В МИД Украины призвали бойкотировать постпреда РФ в Вене после его призывов "не щадить украинское население"

В МИД призвали Австрию объявить Ульянова персоной нон грата
В МИД призвали Австрию объявить Ульянова персоной нон грата
Фото: depositphotos.com

Дипломатическое сообщество в Вене (Австрия) должно бойкотировать постоянного представителя РФ при международных организациях Михаила Ульянова после его заявлений об украинцах. Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко в Facebook 20 августа.

"Посол России Михаил Ульянов призывает к ликвидации украинской нации. Этот язык геноцида нельзя терпеть. Мы призываем все дипломатическое сообщество в Вене бойкотировать Ульянова, а страну пребывания, Австрию, объявить его персоной нон грата", – написал он.

https://www.facebook.com/oleg.nikolenko.50/posts/pfbid02Yw6R51fUo4GNs2G84XTUoaeufxFqnDd4zv2xvJZMzuLV6EGb2sqwvFKqHbxtkhCkl

Контекст:

Ульянов, комментируя в Twitter 19 августа пост президента Украины Владимира Зеленского о новом пакете военной помощи США для Украины, заявил: "Никакой пощады украинскому населению!" Позже он удалил твит. Спустя некоторое время Ульянов написал пост с "извинениями". По его версии, фраза была не призывом, а якобы комментарием к действиям США и Зеленского.

По мнению советника главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка, пост Ульянова показывает, что война против Украины – вина не только президента России Владимира Путина, вся РФ – это "фашистская вертикаль миллионов людей".

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Михаил Ульянов, Австрия, МИД Украины, Вена, война России против Украины, Олег Николенко
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