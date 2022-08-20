"Этот язык геноцида нельзя терпеть". В МИД Украины призвали бойкотировать постпреда РФ в Вене после его призывов "не щадить украинское население"

"Посол России Михаил Ульянов призывает к ликвидации украинской нации. Этот язык геноцида нельзя терпеть. Мы призываем все дипломатическое сообщество в Вене бойкотировать Ульянова, а страну пребывания, Австрию, объявить его персоной нон грата", – написал он.

Контекст:

Ульянов, комментируя в Twitter 19 августа пост президента Украины Владимира Зеленского о новом пакете военной помощи США для Украины, заявил: "Никакой пощады украинскому населению!" Позже он удалил твит. Спустя некоторое время Ульянов написал пост с "извинениями". По его версии, фраза была не призывом, а якобы комментарием к действиям США и Зеленского.

По мнению советника главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка, пост Ульянова показывает, что война против Украины – вина не только президента России Владимира Путина, вся РФ – это "фашистская вертикаль миллионов людей".