Украинские зенитчики на юге сбили третий за сутки российский "Аллигатор"

Об этом воздушное командование "Юг" сообщило в Facebook.
Вертолет Ка-52 "Аллигатор" сбили военнослужащие Херсонской зенитной ракетной бригады. Это уже третий Ка-52, сбитый зенитчиками воздушного командования "Юг" в Бериславском районе сегодня. Первые два военнослужащие Одесской и Херсонской зенитных ракетных бригад сбили в течение 30 минут, в период с 13.00 до 13.30.
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля.
По данным Генштаба ВСУ на 24 октября, ВСУ уничтожили около 68 тыс. российских оккупантов, 2590 танков, 270 самолетов, 245 вертолетов, 16 кораблей и катеров, включая флагман Черноморского флота России ракетный крейсер "Москва".
Украинские защитник неоднократно сбивали Ка-52, стоимость этого вертолета, как сообщали в Генштабе ВСУ, – около $15 млн.