Украинские зенитчики на юге сбили третий за сутки российский "Аллигатор"

Украинские военнослужащие после полудня сбили три российских вертолета в Херсонской области Скриншот: Минобороны России / Telegram

Об этом воздушное командование "Юг" сообщило в Facebook.

Вертолет Ка-52 "Аллигатор" сбили военнослужащие Херсонской зенитной ракетной бригады. Это уже третий Ка-52, сбитый зенитчиками воздушного командования "Юг" в Бериславском районе сегодня. Первые два военнослужащие Одесской и Херсонской зенитных ракетных бригад сбили в течение 30 минут, в период с 13.00 до 13.30.