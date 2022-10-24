ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Авиация ВСУ за сутки нанесла 17 ударов по оккупантам, поражены 13 районов сосредоточения российской техники – Генштаб

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В результате ударов авиации ВСУ поражены четыре позиции ЗРК оккупантов, отметили в Генштабе
В результате ударов авиации ВСУ поражены четыре позиции ЗРК оккупантов, отметили в Генштабе
Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ / Air Force Command of UA Armed Forces / Facebook

Авиация Вооруженных сил Украины (ВСУ) в течение суток 24 октября нанесла 17 ударов по российским оккупантам.

Об этом 24 октября в Facebook (в 18.18) проинформировал Генштаб ВСУ.

"Подтверждено поражение 13 районов сосредоточения вооружения и военной техники врага и четырех позиций зенитных ракетных комплексов (ЗРК). Кроме того, подразделения противовоздушной обороны на разных направлениях сбили два вертолета (к вечеру стало известно также о третьем сбитом за сутки вертолете оккупантов. – "ГОРДОН")", – говорится в сообщении.

Кроме того, украинские ракетные войска и артиллерия за сутки поразили четыре пункта управления, 10 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, шесть складов боеприпасов, ЗРК, район огневых позиций артиллерии и "три других важных объекта противника", добавили в Генштабе ВСУ.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02LEHnhqUjHqF4CruhWhF1fBJAJfCDXSppNJCWjVTVgxft5DCxpmyd7sNR9Zd1D28Gl

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей.

В конце августа – в начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. Освобождены тысячи квадратных километров территории Украины.

Теги: Россия, Украина, Генштаб ВСУ, авиация, вооружение, вертолет, ПВО, ВСУ, война России против Украины, потери армии России
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Леньо: Культурный фронт невероятно важен. Мы милитарно выгоним врага из своей страны, но у нас останется очень много "русского мира" внутри
  Леньо: Культурный фронт невероятно важен. Мы милитарно выгоним врага из своей страны, но у нас останется очень много "русского мира" внутри G
Алеся БАЦМАН
  "Будут откровенные сцены и красивые тела". На Takflix вышел первый украинский эротический сериал с Зюбиной, Мухарским и Яценко
  "Будут откровенные сцены и красивые тела". На Takflix вышел первый украинский эротический сериал с Зюбиной, Мухарским и Яценко
"Чудеса случаются даже в темные времена". Переживщий оккупацию Купянска пес стал членом семьи итальянского тенора Бочелли. Видео, фото
"Чудеса случаются даже в темные времена". Переживщий оккупацию Купянска пес стал членом семьи итальянского тенора Бочелли. Видео, фото
"Борются, верят, ждут". Жена командира полка "Азов" Прокопенко посвятила новую иллюстрацию семьям украинских защитников, которые остаются в плену
"Борются, верят, ждут". Жена командира полка "Азов" Прокопенко посвятила новую иллюстрацию семьям украинских защитников, которые остаются в плену
Слава Демин рассказал, какой совет дал Вере Брежневой, чтобы ее не хейтили
Слава Демин рассказал, какой совет дал Вере Брежневой, чтобы ее не хейтили
Выбирать тыкву по вкусу и цвету. Шеф-повар Владимир Ярославский поделился рецептом пюре из запеченной тыквы
Выбирать тыкву по вкусу и цвету. Шеф-повар Владимир Ярославский поделился рецептом пюре из запеченной тыквы
10-летняя дочь Бейонсе предложила на аукционе $80 тыс. за бриллиантовые серьги
10-летняя дочь Бейонсе предложила на аукционе $80 тыс. за бриллиантовые серьги
Группа "Без обмежень" собрала в поддержку ВСУ 8 млн грн во время концертного тура за границей
Группа "Без обмежень" собрала в поддержку ВСУ 8 млн грн во время концертного тура за границей
Стало известно, от чего умер Хагрид
Стало известно, от чего умер Хагрид
Сердючка с мамой на концерте в Варшаве пожелали Гордону "миллионную денег пачку и крутую тачку". Видео
Сердючка с мамой на концерте в Варшаве пожелали Гордону "миллионную денег пачку и крутую тачку". Видео
The Rasmus показали, как учили украинский. Видео
The Rasmus показали, как учили украинский. Видео
"У меня похитили личные данные". El Кравчук пострадал от нового продюсера
"У меня похитили личные данные". El Кравчук пострадал от нового продюсера
"Боже мой, женщина, вы потрясающая". 43-летняя Pink показала фигуру в бикини
"Боже мой, женщина, вы потрясающая". 43-летняя Pink показала фигуру в бикини
"Это личное оскорбление. Мерзко". Ясинский высказался о совладельце "Мотор Січі" Богуслаеве, который подозревается в работе на РФ
"Это личное оскорбление. Мерзко". Ясинский высказался о совладельце "Мотор Січі" Богуслаеве, который подозревается в работе на РФ
  Решетник планирует усыновить ребенка
  Решетник планирует усыновить ребенка
"Очень мощно, напеваю второй час". Крупин спел песню о смерти Путина. Видео
"Очень мощно, напеваю второй час". Крупин спел песню о смерти Путина. Видео
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Большой спрос. Рестораны заказывают". В сети показали гробы для Путина, которые пользуются популярностью на Хэллоуин. Фото (125774)
2
"От России не осталось бы и мокрого места". Невзоров рассказал, почему в РФ заявляют, что воюют с НАТО (95138)
3
"Такой плакат должен быть напротив всех посольств России". В сети обсуждают новый пост Гордона (86321)
4
39-летний David Axelrod высказался о браке с 48-летней Мозговой (81590)
5
Леньо: Я сам из бандеровской семьи. Мой дед был сотником УПА. И меня воспитывали достаточно патриотично (55008) G
6
"Помогайте и не делайте ошибок". Жена освобожденного из плена командира полка "Азов" Прокопенко рассказала о главном желании своего мужа (38004)
7
"Я расскажу вам про страну, где так мозги засраты, хоть разгребай лопатой". Макаревич спел о стране, "что сдуру вляпалась в войну". Видео (37801)
8
Роднянский: То, что Путин и его банда сделали с Россией, могли совершить только враги (31261)
 
 
 
 