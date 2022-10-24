Авиация ВСУ за сутки нанесла 17 ударов по оккупантам, поражены 13 районов сосредоточения российской техники – Генштаб

Об этом 24 октября в Facebook (в 18.18) проинформировал Генштаб ВСУ.
"Подтверждено поражение 13 районов сосредоточения вооружения и военной техники врага и четырех позиций зенитных ракетных комплексов (ЗРК). Кроме того, подразделения противовоздушной обороны на разных направлениях сбили два вертолета (к вечеру стало известно также о третьем сбитом за сутки вертолете оккупантов. – "ГОРДОН")", – говорится в сообщении.
Кроме того, украинские ракетные войска и артиллерия за сутки поразили четыре пункта управления, 10 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, шесть складов боеприпасов, ЗРК, район огневых позиций артиллерии и "три других важных объекта противника", добавили в Генштабе ВСУ.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей.
В конце августа – в начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. Освобождены тысячи квадратных километров территории Украины.