Авиация ВСУ за сутки нанесла 17 ударов по оккупантам, поражены 13 районов сосредоточения российской техники – Генштаб

В результате ударов авиации ВСУ поражены четыре позиции ЗРК оккупантов, отметили в Генштабе Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ / Air Force Command of UA Armed Forces / Facebook

Об этом 24 октября в Facebook (в 18.18) проинформировал Генштаб ВСУ.

"Подтверждено поражение 13 районов сосредоточения вооружения и военной техники врага и четырех позиций зенитных ракетных комплексов (ЗРК). Кроме того, подразделения противовоздушной обороны на разных направлениях сбили два вертолета (к вечеру стало известно также о третьем сбитом за сутки вертолете оккупантов. – "ГОРДОН")", – говорится в сообщении.

Кроме того, украинские ракетные войска и артиллерия за сутки поразили четыре пункта управления, 10 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, шесть складов боеприпасов, ЗРК, район огневых позиций артиллерии и "три других важных объекта противника", добавили в Генштабе ВСУ.

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